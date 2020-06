Supera niño de 7 años Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras permanecer 12 días internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, un niño de 7 años de edad logró vencer a la Covid-19.

El pasado 27 de mayo, el menor fue internado en el Hospital General de Zona No. 33, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, con neumonía complicada por la infección del virus SARS-CoV-2, informó Roberto Robles Godínez, director de esa unidad médica.

El niño recibió atención inmediata por un equipo médico multidisciplinario y evolucionó de manera satisfactoria, por lo que pudo ser dado de alta, agregó el especialista a través de un comunicado.

Entre aplausos y mensajes de aliento del personal del hospital, el menor egresó para continuar con cuidados en su casa, desde donde el servicio de epidemiología le dará seguimiento a distancia para evaluarlo hasta su recuperación total, agregó.

“Estoy muy contenta porque me lo acaban de dar de alta. Estoy muy agradecida con todo el personal de la clínica 33 de Bahía de Banderas, desde la limpieza, enfermeros, pediatras. Yo estoy muy agradecida con todos, porque lo que hicieron por mi hijo me llega al corazón”, afirmó la madre del niño.

“Él es mi vida, no tengo palabras, quien es mamá me entiende. Cada palabra que le decían a mi hijo, porque él me dijo que lo trataban muy bien”.