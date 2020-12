Supera México 120 mil muertes por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- México sumó, al corte de este 23 de diciembre, 120 mil 311 muertes por Covid-19, con un millón 350 mil 079 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa).

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay 50 mil 281 casos sospechosos con posibilidad de resultado, aunque con un millón 698 mil 403 casos negativos acumulados en el país.

ADVIERTEN

Cubrebocas no evitan propagación sin sana distancia. El simple hecho de llevar cubrebocas puede no ser suficiente para evitar la propagación del Covid-19 si no se acompaña del distanciamiento social recomendado por los científicos y autoridades sanitarias, advierte el editorial de la revista científica Physics of Fluids.

La revista, publicada por el Instituto Americano de Física (AIP), basa su afirmación en un estudio en el que analizó cómo impactan y se propagan las gotas que transportan el coronavirus al toser o estornudar en cinco tipos de mascarillas fabricadas con distintos materiales.

Se verán en 15 días contagios de Navidad

Si la población hace caso omiso al llamado de no hacer reuniones por las festividades decembrinas, los efectos se verán en 15 días, advirtieron autoridades sanitarias de México.

Dijeron que la incubación del virus Sars-Cov-2, el periodo medio es de seis a siete días y el periodo de incubación es el tiempo transcurrido entre que se recibe el virus y se empieza a presentar los síntomas.

Zoé Robledo, titular del IMSS, aseguró que preocupa mucho la cena de este día porque esos pacientes se verían en la siguiente semana.

“(La) vinculación de crecimiento a las fiestas patrias es un fenómeno que también se observó en mayo, con el 10 de mayo, el Día de la Madre, y que también se observó en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, no tanto vinculado, creo yo, a las fiestas del Día de Muertos, sino a las fiestas del Día de Brujas, que algunos lo celebran y que hubo mucha difusión (…) se observó posteriormente un incremento en los contagios y entonces en la hospitalización”.

Advirtió que en el País las familias son numerosas, por lo que insistió en festejar sólo con las personas con las que viven.

“Si viven cinco personas en una casa, pues con esas cinco personas es con quienes se debe celebrar. No recibir una invitación significa no moverse del lugar en donde uno pernocta, para ponerlo un poquito más claro”.