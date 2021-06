Suman cuatro muertos y 159 desaparecidos tras derrumbe en Miami

MIAMI.- Cuatro personas fueron confirmadas muertas y 159 seguían desaparecidas el viernes tras el colapso de un edificio frente al mar cerca de Miami, mientras los equipos de rescate revisaban una montaña de escombros buscando desesperadamente sobrevivientes.

Uno de los fallecidos en el colapso parcial del inmueble de 12 pisos, ocurrido sin causa determinada en la madrugada del jueves en Surfside, al norte de Miami Beach, ha sido identificado, informaron medios locales.

Se trata de la madre de un chico de 15 años rescatado el jueves, quien fue llevada al hospital y no sobrevivió, según el Miami Herald.

Otros cuerpos estaban siendo transportados en bolsas amarillas y evacuados para que la policía pudiera confirmar sus identidades e informar a los deudos.

Es un momento muy, muy duro. Hay tanta gente esperando, ¿están vivos, qué pasará?”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un evento en la Casa Blanca.

Así que estamos de todo corazón con ellos”, afirmó el mandatario, quien más temprano declaró el estado de emergencia para brindar asistencia federal para operaciones de socorro de emergencia y realojamiento de sobrevivientes.

Al menos 18 ciudadanos latinoamericanos se encontraban entre los desaparecidos: nueve de Argentina, tres de Uruguay, y seis de Paraguay, entre ellos la hermana de la primera dama de ese país, según los consulados.

120 personas localizadas

Bomberos, perros rastreadores y grúas seguían trabajando entre las ruinas del edificio ubicado dentro del complejo Champlain Towers South, a unos 20 km del centro de Miami.

Hasta ahora, “120 personas han sido localizadas (…) pero el número de personas de las que no tenemos noticias ha aumentado a 159”, dijo Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, en conferencia de prensa.

Las autoridades “todavía tienen la esperanza de encontrar personas con vida”. Los socorristas “están sumamente motivados por la perspectiva de encontrar personas. Tenemos que obligarlos a hacer sus rotaciones”, aseveró.

Una tormenta la noche de jueves provocó fuertes lluvias sin que se interrumpiera la búsqueda. También hubo que controlar un incendio en el lado norte del edificio. Fuertes precipitaciones continuaban cayendo en la zona el viernes, en medio del olor a caucho y plástico quemados.

Pero ante la lenta operación de búsqueda, algunos empezaron a expresar su frustración.

No se está haciendo lo suficiente”, declaró a la AFP Mike Salberg, que viajó desde Nueva York después del accidente. Cinco de sus familiares, incluidos sus padres, están desaparecidos.

Quiero respuestas”, dijo. “Las familias están marginadas. Nos dicen que tienen las mejores equipos pero que no tienen la habilidad y la capacidad (…) 40 horas después, cuatro muertos”.

Surfside alberga una gran comunidad judía y los rabinos se movilizaron para brindar apoyo a los residentes evacuados y sus familias.

Nos golpearon duro, pero todavía hay esperanza”, dijo a la AFP Zalmi Duchman, de 41 años. “Los judíos creemos firmemente en los milagros y nunca nos damos por vencidos, somos resistentes y tratamos de mantenernos positivos en tiempos difíciles”.

Explicaciones sin demora

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió que se aclaren “sin demora” las causas del derrumbe que afectó a unos 55 apartamentos.

Necesitamos una explicación definitiva de cómo pudo haber sucedido esto”, dijo en rueda de prensa. “Creo que es importante que sea sin demora”, agregó, “para tener respuestas para las familias y para la gente de Florida”.

En el edificio vivían residentes a tiempo completo y también personas que pasaban solo temporadas, por lo que es difícil saber cuántos estaban allí cuando se derrumbó. Algunos pudieron escapar bajando por las escaleras, mientras otros fueron rescatados desde los balcones.

Aunque las razones del colapso no eran claras, la infraestructura del edifico, construido en 1981 y con 130 viviendas, será evaluada de cerca.

Champlain Towers debía ser recertificado este año de acuerdo con las regulaciones de seguridad del condado de Miami-Dade, y se estaban realizando trabajos de reparación en su techo como parte de ese proceso.

Pero las autoridades han subrayado que es poco probable que esos trabajos provocaran el derrumbe.

Según un estudio dirigido por el profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Shimon Wdowinski, el sitio mostró señales de hundimiento hace unos 25 años.

No sé si el colapso fue predecible. Pero detectamos que el edificio se movió en los años 1990″, dijo Wdowinski a CNN el viernes.

La FIU advirtió que un “hundimiento de tierra por sí mismo probablemente no causaría el colapso de un edificio”.

La investigación para determinar lo ocurrido supondrá recoger una gran cantidad de datos, toma de muestras de acero y concreto, búsqueda de señales de corrosión o de algún evento inusual previo al colapso, dijo otro experto de la FIU, Atorod Azizinamini, jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental.

Lamentablemente, esto no sucederá en unos días o semanas”, indicó. “Tomará algún tiempo”.