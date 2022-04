Suma NLD 22 días sin muertes por pandemia

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo (NLD) acumuló 22 días seguidos sin muertes por la pandemia.

En su reporte de este viernes, las autoridades revelaron también que esta ciudad registra seis días continuos sin contagios.

Tras reiterar su llamado a extremar las medidas de seguridad sanitaria durante los días de asueto de Semana Santa y proteger a los más vulnerables a sufrir complicaciones graves, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó 3 nuevos casos de COVID-19 en toda la entidad.

La dependencia, precisó que durante la jornada de este viernes no se registraron fallecimientos asociados al virus, por lo que pidió mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y no abandonar los tratamientos médicos al salir de vacaciones.

Se invita a quienes no han completado su esquema de vacunación, quienes no tengan la dosis de refuerzo o no hayan recibido ninguna dosis, a acudir a su unidad de salud más cercana durante la jornada intensiva que se llevará a cabo en los 43 municipios de la entidad.