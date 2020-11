Suma 7 días sin luz el Palacio Federal

NUEVO LAREDO, TAM. – La mayoría de las dependencias albergadas en el Palacio Federal de Nuevo Laredo suspendieron sus actividades, luego de que todo el edificio tiene siete días sin energía eléctrica.

Las dependencias como Correos de México, telégrafos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Bienestar Social se han visto afectadas por la falta de luz, las cuales dejaron de realizar diversos trámites y servicios, afectando a la población que solicita alguno de ellos.

Empleados de estas dependencias manifestaron que solamente están trabajando en cosas mínimas, porque la mayoría de los servicios se ofrecen de forma computarizada.

“Las dependencias están cerradas, algunas como correos y telégrafos están trabajando desde sus otras oficinas, pero unas de plano cerraron porque toda la documentación está en las computadoras, desafortunadamente la población se está viendo afectada y nosotros también porque no podemos sacar el trabajo, hasta el momento no sabemos cuándo vayan a restablecer el servicio y muchas dependencias no podemos comprar una planta”, dijo uno de los empleados quien omitió su nombre.

La Oficialía Primera del Registro Civil es la dependencia que está ofreciendo la mayoría de los servicios como son: la expedición de actas de nacimiento, divorcio y defunciones, así como los registros de nacimiento y defunciones, entre otros, debido a que el municipio les facilitó una planta de luz, para que pudieran brindar el servicio a la ciudadanía.

Cabe señalar que desde hace siete días todo el edificio está sin servicio, debido a la falta de pago por varios meses a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de alguna dependencia, se comenta que son las oficinas de Bienestar Social las que deben una gran cantidad de dinero a la CFE.