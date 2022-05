Suiza: hallan cocaína entre bolsas de café de Brasil

La foto distribuida por la policía cantonal de Fribourg el viernes 6 de mayo de 2022 muestra un alijo de cocaína incautado en Romont, Suiza, el lunes pasado. Los trabajadores de una planta de Nespresso encontraron los 500 kilos de cocaína ocultos entre bolsas de café en grano provenientes de Brasil. (Policía cantonal de Fribourg via AP)

GINEBRA.— Trabajadores de un depósito de Nespresso en el oeste de Suiza hallaron 500 kilos (unas 1.100 libras) de cocaína, con un valor de calle de 50 millones de dólares, al descargar bolsas de café proveniente de Brasil de un tren, informó la policía el viernes.

La policía regional de Fribourg dijo que la empresa les informó el lunes del hallazgo en sus instalaciones en la población de Romont e inmediatamente instaló un ‘amplio perímetro de seguridad’ con una gran cantidad de agentes. Se dio aviso a la aduana y a la agencia de control de la frontera.

Los primeros indicios apuntaban a que el alijo apareció en cinco contenedores que habían arribado desde Brasil por mar a Europa y en tren a Suiza, indicaron las autoridades.

‘La cocaína incautada tiene un grado de pureza de 80% y se calcula su valor de mercado en más de 50 millones de francos’, dijo la policía, y añadió que aparentemente estaba ‘destinada al mercado europeo’.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías informaron que la disponibilidad de cocaína en Europa ‘probablemente está en su nivel más alto’.

Suiza no es miembro de la UE, pero sí de la zona Schengen que permite viajar sin visa entre muchos países europeos.

El Observatorio calcula que el mercado minorista de la cocaína en la UE tuvo un valor de 10.500 millones de euros (11.100 millones de dólares) en 2020, pero que la verdadera magnitud del mercado probablemente era mayor.

La gran empresa alimentaria suiza Nestlé, dueña de Nespresso, trató de asegurar a los clientes que ‘todos nuestros productos son aptos para el consumo’.

‘Tenemos estrictos controles de calidad para el café verde que llega a nuestros depósitos y hasta el producto final’, afirmó la empresa con sede en Vevey, Suiza, en un comunicado enviado por email a The Associated Press. ‘La sustancia en cuestión no entró en contacto con nuestros productos ni el equipo de producción utilizado para fabricar nuestros productos’.

Nestlé dijo que no podía entrar en detalles debido a la investigación policial en curso.