Sufre lesiones tras caer de un árbol mientras lo podaba

El Dr. Villalobos, médico de guardia, informó a las autoridades que el paciente fue trasladado en ambulancia tras caer de aproximadamente seis metros de altura.

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 62 años, identificado como Francisco “M”, fue ingresado de emergencia al Hospital General luego de sufrir una fuerte caída mientras realizaba labores de corte de árboles en la colonia Guerrero. El incidente generó la activación inmediata de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con el reporte médico inicial, el lesionado presentó una herida en la cabeza y una perforación pulmonar, por lo que su estado fue catalogado como delicado. Personal de la Policía Investigadora acudió al nosocomio para verificar la situación y obtener información sobre el origen del accidente.

El Dr. Villalobos, médico de guardia, informó a las autoridades que el paciente fue trasladado en ambulancia tras caer de aproximadamente seis metros de altura. Señaló que ingresó inconsciente al área de shock, con vendajes en la cabeza y un collarín para inmovilizarlo debido a la gravedad de sus lesiones.

El diagnóstico reveló trauma múltiple, incluyendo traumatismo craneoencefálico, torácico y pélvico, así como varias fracturas costales en el hemitórax izquierdo. Estas heridas representan un riesgo para la vida del paciente y requerirán más de 15 días para su recuperación inicial, según el parte médico.

Durante las diligencias, un testigo identificado como Josué “D” declaró que ambos se encontraban cortando un árbol cuando éste se rompió parcialmente, provocando la caída de Francisco desde una altura estimada entre seis y diez metros. La magnitud del impacto ocasionó que vecinos pidieran apoyo de inmediato.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio y trasladaron al herido al Hospital General, donde continúa recibiendo atención especializada. Según el testimonio del acompañante, el lesionado no cuenta con familia y reside en el terreno donde realizaban el trabajo al momento del accidente.