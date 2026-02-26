Sufre adolescente accidente en motocicleta tras perder control en transitada vialidad

Autoridades viales acudieron para tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación, que se vio momentáneamente afectada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista de 17 años resultó lesionado tras perder el control de su unidad y derrapar sobre la Carretera Nacional Antigua, a la altura del bulevar Constituyentes.

El accidente se registró cuando el menor circulaba a bordo de una motocicleta RT 200 modelo 2022. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, al llegar al citado cruce la unidad perdió estabilidad, lo que provocó que el conductor cayera y se deslizó hasta quedar debajo de una camioneta Saturn que se encontraba estacionada correctamente a un costado de la vía.

Personas que se encontraban en el sitio auxiliaron al joven y lo retiraron de debajo del vehículo, en tanto se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo en ambulancia a un hospital para su valoración médica.

Autoridades viales acudieron para tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación, que se vio momentáneamente afectada mientras se atendía la situación y se retiraba la motocicleta del área. No se reportaron más personas lesionadas.