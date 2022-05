Súbete a la bici: Coldplay espera liderar con gira ecológica

Asistentes bailan durante un concierto de la gira mundial "Music of the Spheres" de Coldplay el jueves 12 de mayo de 2022 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La banda incluyó en la gira bicicletas estacionarias y pistas de baile que almacenan y usan la energía de los fans para ayudar a propulsar el espectáculo como parte de un esfuerzo para hacer la gira más ecológica. (Foto de Rick Scuteri/Invision/AP)

NUEVA YORK.— Se dice que los fans le dan a los artistas una descarga eléctrica en los conciertos en vivo. Coldplay quiere aprovechar eso, literalmente.

La popular agrupación agregó pistas de baile cinéticas y bicicletas estacionarias que almacenan energía a su última gira mundial, alentando a sus seguidores a ayudar a potenciar el espectáculo mientras bailan o pedalean.

Es parte de un esfuerzo mayor para hacer que la gira sea más respetuosa con el medio ambiente. La banda, cuyas canciones incluyen ‘Higher Power’, se comprometió a ser lo más sostenible y baja en carbono posible con la esperanza de reducir sus emisiones de CO2 en un 50%.

‘Uno no quiere parecer demasiado serio. Esto también es muy divertido’, dijo el bajista de Coldplay, Guy Berryman. ‘De esa forma se asentará, si la gente lo ve menos como una especie de responsabilidad onerosa y más como una especie de oportunidad de hacer algo divertido y que beneficia al medio ambiente y toda la experiencia del concierto’.

Cada pista de baile cinética puede albergar a decenas de personas, con electricidad creada cuando se hace movimiento sobre ellas. La banda tiene concursos previos al show para ver qué grupo de fans puede generar la mayor cantidad de energía, impulsados por la canción ‘Jump Around’ de House of Pain.

Y cada una de las bicicletas — un mínimo de 15, pero se puede ampliar según el tamaño del lugar — puede generar un promedio de 200 vatios de energía, capturados en baterías que hacen funcionar los elementos del espectáculo.

Coldplay es sólo un grupo de artistas de la música que trabajan para reducir los efectos de las huellas energéticas de sus giras, una lista que incluye a Billie Eilish, Harry Styles, The Lumineers, Dave Matthews Band, Shawn Mendes, Maroon 5, John Mayer, Lorde, The Chicks, Jason Isbell y The 1975.

‘La relación que tienen los músicos con millones de sus fans es diferente a cualquier otra relación de cualquier otra figura pública. Pueden ser un ejemplo andante y parlante’, dijo Adam Gardner, fundador y codirector ejecutivo de Reverb, una organización sin fines de lucro que ayuda a las bandas a hacer que sus conciertos sean más ecológicos.

Los artistas reflejan un esfuerzo general del mundo del entretenimiento — desde equipos deportivos hasta fabricantes de juguetes — para reducir su huella de carbono. Un estudio realizado por Live Nation encontró que el 82% de los asistentes a los eventos de música en vivo dijeron que se esfuerzan por mantener un estilo de vida ambientalmente sostenible.

‘Ser verde no es una especie de ejercicio caritativo de autoflagelación, de ser más santo que tú. Es un buen modelo de negocio. Eso es lo que nos gustaría mostrar’, dijo el cantante principal de Coldplay, Chris Martin. El guitarrista Jonny Buckland agregó: ‘Tiene que funcionar’.

Los esfuerzos involucran de todo, desde proporcionar más opciones de alimentos a base de plantas en las concesiones y eliminar el plástico no reutilizable, hasta repensar el transporte, el aspecto más ambientalmente exigente de las giras, tanto para músicos como para fanáticos.

Eilish se ha comprometido a eliminar unas 35.000 botellas de agua de un solo uso de su gira y solo sirve comida vegetariana entre bastidores. La banda Massive Attack viaja en tren, y la mercancía ‘Sour’ de Olivia Rodrigo está teñida de manera sostenible y es 100 % de algodón orgánico.

Mendes se comprometió a reducir el impacto ambiental y las emisiones de su gira en un 50 % por espectáculo, empleando telas sostenibles en las sudaderas y camisetas de la gira, alojándose en hoteles que se comprometan con cero emisiones netas, eliminando el plástico y utilizando combustible de aviación sostenible. La gira reciente de Styles tuvo centros de reciclaje de baterías y donó artículos de tocador del hotel sin usar a refugios.

Coldplay planea minimizar los viajes aéreos, pero cuando los vuelos son necesarios, la banda optará por vuelos comerciales en lugar de vuelos chárter, y utilizará trenes y vehículos eléctricos siempre que sea posible. Los camiones usarán combustibles alternativos como el aceite vegetal hidrotratado.

‘Hemos analizado todos los aspectos del show porque no hay nada que puedas hacer que marque una diferencia significativa en general. Básicamente, todos estos cambios que haces se suman a algo más impresionante en general’, dijo Berryman. ‘Esperemos que tenga este efecto dominó en toda nuestra industria’.

El escenario de su gira ‘Music of the Spheres’ utiliza acero reciclado, y la banda espera implementar el primer sistema de baterías para giras del mundo, fabricado con 40 baterías de automóviles eléctricos BMW reutilizadas y reciclables. La esperanza es alimentar todo el espectáculo con baterías, sin necesitar nunca la red eléctrica ni generadores diésel.

‘Estamos muy bendecidos de tener los recursos para poder hacerlo porque es muy costoso probar estas cosas por primera vez’, dijo Martin. ‘Somos muy privilegiados de estar en una posición en la que podemos cambiar’.

También hay confeti biodegradable, pulseras compostables para la audiencia, el uso de paneles solares y el generador detrás del escenario funciona con aceite vegetal. Toda la mercancía de la banda se obtiene de manera ética y sostenible, y el 10% de los ingresos netos de la gira se destinarán a organizaciones ambientales como The Ocean Cleanup y One Tree Planted.

‘Estamos tratando de hacer esto de una manera que sea bastante pragmática y profesional para que no se nos descarte como una especie de chiflados de izquierda. Pero es bastante centrista y práctico’, dijo Martin.

El baterista de Coldplay, Will Champion, dijo que la nueva tecnología ecológica puede ser útil para otras bandas que recién comienzan una gira y espera que todos los artistas puedan compartir experiencias sobre qué funciona y qué no.

‘Cuanto más se divulgue y más gente tome la iniciativa y proponga nuevas ideas, más rápido se convertirá en el

estándar de la industria’, dijo. ‘Cuando eso llegue al punto en que sea una obviedad porque cuesta lo mismo o menos que las formas tradicionales de hacerlo, se abrirán las compuertas y haremos un cambio significativo’.

Pero el cambio no siempre ha ido sin inconvenientes. Coldplay ha sido acusado de lavado verde por asociarse con Neste, que se autoproclama como el mayor productor mundial de biocombustibles sostenibles.

Transport and Environment, una organización medioambiental con sede en Bruselas, dijo que Neste tiene ‘vínculos documentados con la deforestación y biocombustibles dudosos’, como el aceite de palma o sus derivados. Pero Neste respondió que el ‘aceite de palma convencional’ no se usó como ‘materia prima’ en la colaboración de Coldplay y espera terminar con el uso de aceite de palma convencional para 2023.

‘Están haciendo todo lo posible’, dijo el director senior de Transport and Environment, Carlos Calvo Ambel, sobre Coldplay, ‘pero tal vez eligieron al asesor equivocado’.

Reverb, que ha ayudado a las bandas a superar las complejidades de ser ecológicos desde 2004, ofrece de todo, desde estaciones de agua gratuitas hasta abastecimiento de alimentos locales orgánicos y de granjas familiares cercanas al lugar. La organización sin fines de lucro ha ayudado a evitar el uso de 4 millones de botellas de agua no reutilizables desde su inicio, dice.

‘Nuestra filosofía es que no es todo o nada. Creo que si obligamos a la gente a hacer todo a la vez, la mayoría elegirá no hacer nada’, dijo Gardner, quien también es músico de gira con su banda Guster.

‘Algunos artistas con los que trabajamos están listos para lanzarse de lleno y otros están analizando las cosas que pueden cambiar de inmediato. Creo que lo más importante es empezar’, agregó.

Coldplay no solo se compromete a reducir su propia huella de carbono. También está creando incentivos para que su audiencia haga lo mismo en camino a sus conciertos.

Hay una aplicación gratuita para los fans que calcula y clasifica diferentes formas de viajar al concierto (automóvil, transporte público, taxi, bicicleta y tren incluidos) con recompensas como descuentos en mercadería para quienes se comprometan a realizar viajes más ecológicos. La banda también espera poder ofrecer transporte público local gratuito al concierto a sus seguidores en Estados Unidos y Europa.

‘Todo en nuestro espectáculo está realmente diseñado para unir a todo el mundo en el mismo grupo, cantando juntos y usando las muñequeras. Y esto es sólo una extensión de eso. Nos hace sentir vivos. Nos hace sentir parte de una comunidad’, dijo Martin.