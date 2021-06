Sube Checo al podio en el Gran Premio de Francia

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrategia de aguantar 25 vueltas con el neumático medio en la pista de Paul Ricard le valió al mexicano Sergio Pérez el tercer puesto en el Gran Premio de Francia.

Cuando Valtteri Bottas, Max Verstappen y Lewis Hamilton entraron a pits, el tapatío puso su Red Bull en la primera posición, y ahí lo mantuvo para detener a los Mercedes.

Y la estrategia les funcionó, pues Verstappen recuperó la primera posición luego de haberla perdido en la arrancada ante el vigente campeón del mundo.

Las “Flechas Negras” volvieron a fallar en la estrategia, mientras que Verstappen le ganó la partida a Hamilton a una vuelta y media del final, Checo Pérez poco a poco le recortó distancias a Bottas para acecharlo, activar el DRS y rebasarlo.

Con el triunfo de la escudería austriaca (su tercero al hilo) y el tercer puesto del mexicano, se alejan aún más en el Campeonato de Constructores y en el de Pilotos.

VAMOS CHECOOO!!!!!! @SChecoPerez brings it home in P3 for our first double podium of 2021 👏👏 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/joGzgby35Z

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 20, 2021