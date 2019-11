Sterling K. Brown prestará su voz para “One day at Disney”

De acuerdo con Variety, One day at Disney destacará a las personas que trabajaron en algunas de las historias más queridas de la empresa y describirá el papel que desempeñaron.. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor estadounidense Sterling K. Brown continúa trabajando con una compañía de medios de comunicación y entretenimiento, por lo que se convertirá en narrador del documental One day at Disney.

Luego de prestar su voz para Frozen 2, que se estrenará el 22 de noviembre, y participar en Black Panther (2018), Brown se suma al nuevo programa de no ficción que la plataforma de la empresa, Disney+, lanzará en diciembre próximo.

De acuerdo con Variety, One day at Disney destacará a las personas que trabajaron en algunas de las historias más queridas de la empresa y describirá el papel que desempeñaron.

Entre las personalidades que aparecerán y cuyos días de trabajo serán analizados, se encuentran: Eric Baker, Ashley Girdich, Eric Goldberg, Mark Gonzales, Grace Lee, Zamavus Magudulela, Ryan Meinerding, Natalie Mylniczenko, Jerome Ranft y Robin Roberts.

El lanzamiento de dicho largometraje estará acompañado de 52 segmentos adicionales que tendrán una duración de cuatro a siete minutos que se liberarán semanalmente.

Sterling K. Brown, protagonista de la serie This is Us, por la que ganó el Emmy, recientemente grabó la película The rhythm section, dirigida por Reed Morano y que llegará a los cines en 2020.