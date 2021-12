Startups educativas destacan en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO.-BRAVE UP!, una plataforma que previene el acoso escolar o bullying, y Poliglota, dedicada a enseñar inglés, fueron los ganadores de América Latina en el Global EdTech Startup Awards (GESAwards).

Se trata de un reconocimiento a los mejores proyectos de empresas educativas emergentes que proponen soluciones tecnológicas para la educación. Más de 100 equipos de la región participaron en el certamen.

Los ganadores fueron seleccionados de entre 10 finalistas durante el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) del Tec de Monterrey. El 20 de enero de 2022, representarán a Latinoamérica en la final mundial.

‘Desde el Institute for the Future of Education estamos convencidos de que el emprendimiento es fundamental para generar soluciones innovadoras y disruptivas que requerimos para mejorar la vida de millones con la educación’, comentó Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tec.

BRAVE UP! es una plataforma que ofrece menorías digitales sobre la convivencia sana entre estudiantes, así como entre docentes y alumnado. Así, busca promover el uso seguro y responsable de la tecnología.

Álvaro Carrasco, fundador de la compañía, aseguró que podría ser útil para prevenir el bullying y los estereotipos de género.

Poliglota, por otra parte, es una plataforma de aprendizaje de inglés en la que se practica el idioma con personas del mismo nivel y en grupos pequeños. Cuenta con coaches que brindan habilidades para comunicarse.

Originalmente, era una escuela de idiomas presencial, pero por la pandemia del Covid-19 tuvo que crear la plataforma para continuar sus actividades.