Spider-Man supera a Matrix y Sing en la taquilla navideña

"Spider-Man: No Way Home" se mantuvo en el puesto número uno en los cines de Norteamérica.

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.- La buena suerte de Peter Parker continuó el fin de semana navideño. Incluso con la fuerte competencia de las nuevas películas de Matrix y Sing, y las crecientes preocupaciones sobre la variante ómicron del coronavirus, «Spider-Man: No Way Home» se mantuvo en el puesto número uno en los cines de Norteamérica y también cruzó la marca de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

Según cálculos del sector difundidos el domingo, «Spider-Man» recaudó 81,5 millones de dólares el fin de semana de tres días, 69% menos que en su primer fin de semana. La película de Sony y Marvel ha recaudado 467 millones de dólares en los cines de América del Norte, más del doble de los ingresos brutos nacionales de la anterior película número uno de 2021, «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings».

Con 587,1 millones de dólares en taquillas de 61 mercados extranjeros, en sólo 12 días de lanzamiento, «Spider-Man» ha recaudado 1.050 millones a nivel mundial. Es la primera película de la pandemia en superar los 1.000 millones y está empatada con «Star Wars: The Force Awakens» por ser la tercera cinta que lo logra con mayor rapidez.

«Sing 2» de Universal quedó en segundo lugar con un estimado de 23,8 millones de dólares, mientras que «The Matrix Resurrections» de Warner Bros. recaudó 12 millones de dólares para ocupar el tercer sitio.

La cuarta película de la serie Matrix se estrenó el miércoles y ha ganado un estimado de 22,5 millones de dólares en sus primeros cinco días en los cines norteamericanos. El filme, dirigido por Lana Wachowski y protagonizado por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, también se transmite actualmente en HBO Max. A nivel mundial ha recaudado 69,8 millones de dólares hasta la fecha.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas en esos países serán dadas a conocer el lunes.

«Spider-Man: No Way Home», 81,5 millones de dólares.

«Sing 2», 23,8 millones.

«The Matrix Resurrections», 12 millones.

«The King’s Man», 6,4 millones.

«American Underdog», 6,2 millones.

«West Side Story», 2,8 millones.

«Licorice Pizza», 2,3 millones.

«A Journal For Jordan», 2,2 millones.

«Encanto», 2 millones.