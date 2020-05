Sorprende tromba a los dos Laredos

NUEVO LAREDO TAM.- Durante la madrugada de este jueves la población de Nuevo Laredo y la región fueron sorprendidos por una tromba que dejó hasta 4 pulgadas de lluvia con vientos de 90 kilómetros por hora que causaron daños materiales.

Los fuertes vientos derribaron algunos postes, dejando sin luz a varias colonias alrededor de las 6:30 de la mañana de ayer jueves, mientras plantas de Comapa sufrieron la falta de energía eléctrica, situación que dejó sin agua a algunos sectores de la ciudad y a las 3 la tarde comenzó rebombeo del vital líquido.

Este fenómeno que se abatió sobre Nuevo Laredo, fue una tromba, hay versiones en redes sociales que hablan que fue un tornado y subieron fotos antiguas de hace cuatro años, eso no se vale, comentó Omar Javier Enriquez Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo.

“Esta tromba trajo granizo y mucha agua, en algunas partes de la región cayeron hasta 4 pulgadas, los vientos sostenidos fueron de 90 kilómetros por hora, ocasionando que algunos anuncios se doblaran y cayeran, al igual que algunos semáforos, más de 30 árboles reportados como caídos, encharcamientos en algunas partes de la ciudad, además de que la energía eléctrica y el agua potable sufrieron cortes”, agregó.

A partir de las 7:00 horas la tormenta bajo de intensidad, pero aún siguieron lluvias intensas en algunas partes, afortunadamente no se tienen personas lesionadas, solo los daños materiales que son cuantiosos, aseguró.

La Carretera Aeropuerto, está cerrada desde la nacional hasta la Monterrey, debido a que se desgajó en algunos tramos, hay personal trabajando y vigilando en ambos sentidos, al igual el Centro Cultural sufrió daños, agregó.

En relación a los arroyos, estos alcanzaron su máxima capacidad, pero no se desbordaron, hay muchas viviendas dañadas especialmente por el rumbo de la Pancho Villa donde ingreso el agua a las casas, aseguró.

“Desde muy temprano hubo comunicación con el alcalde, para aplicar el plan de contingencia, se aplicaron los protocolos emanados de la ley, por lo tanto Protección Civil esta alerta permanente, dispuestos para cualquier situación y apoyados por Sedena, Guardia Nacional, Transito, Guardia Municipal, Servicios Públicos, Comapa y CFE”, indicó.

Para este jueves por la noche, hay entre 30 a 40 por ciento de probabilidades de lluvia, hay que estar pendientes y la recomendación a toda la población es que si no tienen a que salir a la calle, no lo hagan quédense en casa, no se pongan en riesgo.

Los número a los cuales pueden marcar en caso de alguna situación, son el 867 7122124, 867 7123030 y al 911, para cualquier reporte los elementos de Protección Civil se encuentra listos para brindar apoyo, concluyó.