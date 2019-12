Son Pandora tradición en Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Pandora tiene una vasta experiencia en la interpretación de villancicos.

Por eso no dudaron en sumarse al festejo musical Nuestra Navidad, el disco derivado del programa televisivo del mismo nombre que hizo Univisión.

Mayte, Fernanda e Isabel intervinieron con los temas “Campana Sobre Campana”, que interpretaron a dueto con Yuri, y una vez más grabaron “Los Peces en el Río”, que ya habían editado alguna vez hace más de 30 años.

“Aquella época del disco Eterna Navidad, que fue el primero (que hicimos), ya es muy distinta a la de hoy, pero siempre muy linda, con la vibra navideña, luego hicimos La Hermandad. Total que tenemos mucha experiencia en la temporada.

“Nos invitaron al programa y de ahí salió la idea de hacer el álbum, entonces tenemos ésta que ya es obligada de nosotros, ‘Los Peces en el Río’. Sí le metimos nuestro estilo, para que sonara distinta, aunque Fer fue la que sí cantó igualito”, compartió Mayte en entrevista.

En la grabación del programa especial también participaron Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Gerardo Ortiz, Reik y Matisse, con clásicos de estas fechas en inglés y español.

“Fue en Nueva York. El cansancio, la planeación, todo se esfumó cuando vimos el resultado y nos dimos cuenta que quedó padrísimo”, contó.

Sostuvo que la Navidad es su época predilecta del año, por lo que ahora acostumbra organizar una reunión familiar antes de Noche Buena.

“Junto a la familia, a los Lascuráin Arrigunaga, hacemos comida deliciosa, tenemos la costumbre de comernos nuestras crepas de tres quesos. Pido mucho porque no se acabe la tradición de los regalos para los niños, y para los que no tienen”, dijo.

Aunque reconoció que tras su divorcio de Fernando Iriarte, sí pasó por una etapa en la que la época navideña no representaba lo mismo.

“Luego de que me separé el día 24 no me gustaba, no me sentía cómoda con las fiestas. Pero entendí que uno tiene que caminar con la Navidad. No ponía nacimiento, no tenía ganas de nada. Eso me duró dos años”, añadió.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.