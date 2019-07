Solo le queda esperar

NUEVO LAREDO, TAM.-Héctor Abraham Celaya, un hombre de 48 años proveniente de Honduras, solicitó asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. Conforme a la nueva política, vivirá en Nuevo Laredo provisionalmente y solo regresará a Estados Unidos en septiembre, fecha en la que tenga que comparecer ante los tribunales en relación con su caso.

El migrante han regresado a esta ciudad luego de haber presentado su documentación y ahora se encuentra en espera del dictamen de aceptación o rechazo.

El originario de Honduras, está hospedado en el albergue para migrantes Casa AMAR de Nuevo Laredo, llegó a esta ciudad hace seis meses para pedir asilo político en el vecino país.

“Desde Honduras hasta Guatemala viaje en autobús y de ahí para México caminado y pidiendo raid, ha sido difícil el camino, porque nos hemos enfrentado a varias situaciones de peligro, Dios quiera me den el asilo, yo lo único que quiero es apoyar a mi familia”, dijo.

Celaya fue regresado a México, ya con una fecha para la resolución definitiva por parte de un juez que es hasta el 18 de septiembre.

Las amenazas del crimen organizado y las pandillas, es la principal razón por la que el hombre de 48 años dejó su país para aspirar a vivir legalmente en los Estados Unidos, según relató.

En Honduras dejó a su esposa y sus cuatro hijos de 20, 14, 12 y 8 años, explicó el migrante, quien dijo saber que si el juez le niega el asilo, no será regresado a México, sino que sería deportado hasta su país origen.

“Yo no quiero regresar a mi país y no pienso regresar, allá esta muy peligroso, hay muchas pandillas y hasta nos amenazan de muerte, mi familia esta en otro lugar, yo me vine solo, pero es muy difícil, porque nunca me había separado de mi esposa y mis hijos”, refirió el migrante con lagrimas en los ojos al recordar a su familia.

Cabe señalar que desde el 29 de enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos unilateralmente decidió regresar por diversas frontera, entre ellas, Nuevo Laredo a los centroamericanos que solicitaran asilo político.