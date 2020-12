Sofía Castro reveló que vivió violencia doméstica

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Castro, habló sobre el tema en un video de Instagram, donde confesó que había sufrido abusos de parte de uno de sus ex novios, aunque no dio a conocer su nombre.

Castró decidió hablar de este tema porque formó parte de la conferencia “TeDx Women”, que fue transmitido este sábado a través de Facebook.

“Pensé mucho en contar esta historia porque sufrí muchísimo, viví muchas cosas muy feas, pero al final mi familia, mis hermanas, mis amigas, la maravillosa mamá que tengo, el gran papá que tengo, y sobre todo Pablo que llegó a mi vida para cambiarme el chip de lo que era tener una relación, ellos me dieron esa fuerza para no tener miedo de contar lo vivido y espero que esto les sirva a muchas mujeres”, expresó la actriz.

Su conferencia lleva como nombre “Amor Perfecto”, su objetivo es hacer que las mujeres vuelvan a amarse y valorarse.

“Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta y no poderte amarte a ti mismo. Hoy soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mí”, añadió.

La producción a cargo de Roberto Ariza, trata de una serie de conferencias en las que se busca empoderar a las mujeres a través de pláticas para impulsar proyectos.

La entrevista a Sofía Castro no será la única pues contará con la participación de Rebecca Jones, Claudia Ruiz Massieu, Mara Patricia Castañeda, María Amelia Aguilar, Nancy de la Sierra, Juana Ramírez, quienes contaron experiencias que marcaron sus vidas tanto en lo personal como en lo profesional.