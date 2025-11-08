Sobrevive trailero a fuerte percance en la autopista a Nuevo Laredo

Se registró poco después de las 11:00 de la noche, a la altura del kilómetro 174, en el tramo con dirección de sur a norte

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó cuando una de las llantas del vehículo explotó repentinamente, lo que hizo que el operador perdiera el control de la pesada unidad. La fuerza del impacto arrancó parte de la estructura del poste y destrozó la cabina. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó cuando una de las llantas del vehículo explotó repentinamente, lo que hizo que el operador perdiera el control de la pesada unidad. La fuerza del impacto arrancó parte de la estructura del poste y destrozó la cabina. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente ocurrido la noche del jueves en la autopista a Nuevo Laredo dejó cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente sin víctimas que lamentar. El conductor de un tráiler logró sobrevivir pese a que la cabina de su unidad quedó completamente destruida.

El percance se registró poco después de las 11:00 de la noche, a la altura del kilómetro 174, en el tramo con dirección de sur a norte. El tráiler, perteneciente a la empresa Auto Transportes Alanís, se estrelló contra un poste metálico con paneles solares, tras salirse de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó cuando una de las llantas del vehículo explotó repentinamente, lo que hizo que el operador perdiera el control de la pesada unidad. La fuerza del impacto arrancó parte de la estructura del poste y destrozó la cabina.

A pesar del violento choque, el conductor —cuya identidad no fue revelada— logró salir por su propio pie, presentando solo algunos golpes menores. Elementos de Bomberos y personal de Rescate acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención y revisar posibles riesgos.

Las autoridades confirmaron que el operador no requirió traslado a un hospital y que se iniciaron las maniobras para retirar el tráiler y restablecer la circulación en la zona afectada.

Este accidente se suma a una serie de percances registrados en los últimos meses sobre la autopista a Nuevo Laredo, una vía que continúa siendo considerada de alto riesgo debido al tránsito constante de transporte pesado y las fallas mecánicas recurrentes.