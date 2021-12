Sismo de magnitud 6.2 sacude el norte de California

LOS ANGELES.- Un sismo de magnitud 6.2 sacudió la costa norte de California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió a 9 kilómetros de profundidad y a más de 38 kilómetros de Petrolia, área ubicada en el condado de Humboldt; activó el sistema de alerta temprana de Estados Unidos.

Tras este sismo, a lo largo de la costa de California se han registrado temblores de moderados a fuertes, detalló el Servicio Geológico del estado.

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California indicó que se mantiene el monitoreo con autoridades de la región “para proteger a las comunidades de cualquier impacto secundario”.

Good afternoon Redwood Coast, CA did you feel the M6.2 quake about 24 miles west of Petrolia? https://t.co/f7cGizQEIt The #ShakeAlert system was activated and alerts are being delivered to cell phones. @Cal_OES @CAGeoSurvey pic.twitter.com/cFz2bT1hxY

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2021