Sin celebración por el 1 de mayo

Van más de 10 años que no se cancelaba el desfile alusivo al 'Día del Trabajo'

Este año se tiene la contingencia sanitaria por el COVID 19, y no sólo en Nuevo Laredo, sino en todo el mundo no habrá celebración alguna.[Feliciano Diéguez/Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- En esta ocasión, el Primero de Mayo, considerado como El Día del Trabajo, no tendrá celebración alguna.

Pero esto no solamente será en todo México, sino es a nivel mundial dado que la Organización Internacional del Trabajo, realiza celebraciones en esta fecha, comentó Félix Alberto Alemán, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que se ubica en Mendoza 8 sector centro.

“No recuerdo de algún año en que no se haya celebrado esta fecha, si acaso allá por los años 2004 o 2005 se tuvo que suspender el desfile porque llovió mucho, pero no hay datos de que existan otros años en que no se haya celebrado la fecha por el Día del Trabajo”, agregó.

Es cierto que en Nuevo Laredo, son ya varios los años en que no se realiza el tradicional desfile de antaño, pero si ha habido celebración con una reunión con todos los integrantes de la CTM, pero en esta ocasión tampoco se llevará a cabo, concluyó.