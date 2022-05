Sin Bandera agradece a familia de Debanhi por despedirla con su tema

CIUDAD DE MÉXICO.- El dueto Sin Bandera se sintió conmovidos al enterarse que el tema «Que me alcance la vida», fue tocada en el funeral de Debanhi Escobar a forma de despedida, pero también manifestaron su indignación por la ola de violencia y feminicidios que se ha desatado en todo México, llamando tanto a las autoridades como a la sociedad en general a la acción.

«Es un honor que un ser humano en un momento tan difícil y doloroso decida expresar esta emoción con una canción nuestra. Evidentemente no podemos entender que alguien lastime a otro ser humano, es inaceptable e increíble y tenemos que sentirnos con una gran indignación todo el tiempo, pero que no sea sólo de palabra sino que empecemos a accionar, a decir, a verbalizar, los que están a cargo de las leyes a modificarlas, los que están a cargo de la ejecución de la ley a aplicarlas, que no se quede nada más en una indignación de palabras sino que pase a la acción y ésta tiene que ver con muchas personas e instancias, como sociedad tenemos que sentir que estamos juntos», dijo Leonel García

Noel explicó que apenas ayer miércoles se enteraron de este detalle y agradeció a la familia de Debanhi que hayan elegido un tema Sin Bandera para despedirla, por lo que no descarta la posibilidad de buscarlos cuando inicien su gira en septiembre por la ciudad de Monterrey para poder decirles esto en persona.

«Soy padre de una hija y quiero que viva en un mundo donde se le respete, donde se le valore, porque las mujeres son la magia de este mundo así lo sentimos, por eso hicimos una canción que se llama Magia y que habla de ustedes (las mujeres)», dijo Noel Schajris.

Regresan al estudio de grabación

Desde 2006 el dúo de Sin Bandera no entraba al estudio para grabar temas nuevos, pero Noel explicó que al acercarse la fecha de los 20 años decidieron hacer algo para los fans, y pensaron en una gira bajo un concepto de 20 ciudades, 20 conciertos, pero se dieron cuenta que no era suficiente y que necesitaban dar más, por eso decidieron crear un disco nuevo para ser interpretado en vivo dentro un tour.

«El amor para nosotros es la vida misma, es el universo y por este disco es tan importante, se llama Frecuencias porque hace 20 años vibramos en una frecuencia con nuestro público, con generaciones que vibrado con lo que podemos generar y este es un momento histórico porque son 16 años que no sacábamos un material», declaró Leonardo.

Frecuencia es un álbum compuesto por 10 temas, cuyo principal protagonista es el amor en sus diversas etapas y expresiones. Leonel comentó que hay diversos géneros en esta producción, porque primero fueron surgiendo los temas y después las canciones se fueron encaminando al estilo que mejor se les acomodaba.

También dieron a conocer que Frecuencia Tour iniciará el 26 de agosto en Torreón, le sigue Monterrey el 30 de septiembre, el 1 de octubre Ciudad de México en la Arena Ciudad de México, el 15 de octubre Ciudad Juárez, 28 de octubre Puebla, el 29 de octubre Oaxaca, Morelia el 4 de noviembre, Tampico el 5 de noviembre, Tuxtla el 25 de noviembre y Villahermosa el 26 de noviembre, por el momento son las fechas confirmadas para este 2022, pero Noel y Leonel esperan que esta gira dure por lo menos dos años.

«La frecuencia sigue siendo la misma que hace 20 años, es magia sigue intacta, es una frecuencia de amar la música ante todo y de dejar los egos en la puerta, que la música expresé tanta cosa que duele expresar», señaló Schajris.