Siguen contagios de Covid en NLD

Nuevo Laredo, Tam.- En la última semana, Nuevo Laredo (NLD) sumó 36 nuevos casos de Covid-19, llegando a 12 mil 216 infectados, desde el inicio de la pandemia.

En el reporte dominical, las autoridades sanitarias estatales revelaron que este domingo se registró un nuevo contagio en Nuevo Laredo.

En cuanto a defunciones, no se registraron nuevos casos. Sin embargo, en los últimos siete días se reportaron 5 decesos por la pandemia en Nuevo Laredo.

Este lunes 20 de junio, Nuevo Laredo amaneció en semáforo naranja, ligando dos días continuos en ese tono.

EN TAMAULIPAS, LA CIFRA

La pandemia de COVID-19 en Tamaulipas sumó 93 nuevos casos durante las últimas 24 horas, informó en su reporte técnico diario la Secretaría de Salud Estatal, Gloria Molina Gamboa, luego de insistir en su llamado a no confiarse ya que la emergencia continúa activa.

Aunque no se presentaron defunciones, exhortó a no bajar la guardia, proteger a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no

transmisibles a fin de disminuir contagios y hospitalizaciones que puedan derivar en fallecimientos.

Reiteró la importancia de reforzar las medidas preventivas ya conocidas y comprobadas de inactivar el virus y cortar la cadena de transmisión como son el

uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.