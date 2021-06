Sigue Daniel Suárez en Trackhouse Racing

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto mexicano Daniel Suárez continuará en el Trackhouse Racing para la temporada 2022 de la Nascar Cup Series.

Será el próximo año cuando el equipo con sede en Nashville cuente con dos autos en la pista, al comprar el histórico Chip Ganassi Racing.

“Este es un momento histórico para Trackhouse Racing. Es reconfortante saber que hemos asegurado nuestra posición en Nascar durante la próxima década.

“Este proceso tomó varias semanas y quiero agradecer a Chip por ser tan abierto y sincero conmigo en cada paso del viaje. Chip ha construido un imperio icónico de los deportes de motor y la marca Ganassi es reconocida mundialmente como ganadora en la industria de las carreras de autos. Es un verdadero honor poder construir sobre esa base”, expresó Justin Marks, fundador del Trackhouse.

Suárez, tendrá un nuevo compañero, el cual se anunciará las próximas semanas.

