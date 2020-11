Sigue Ancer metido en la pelea del Masters

CIUDAD DE MÉXICO.- Abraham Ancer no quita el dedo del renglón y sigue soñando, aunque Dustin Johnson se separó del pelotón y se encamina a su primer título en el Masters de Augusta.

El golfista tamaulipeco mantuvo el paso y sigue siendo protagonista en el Augusta National, al finalizar en el segundo lugar gracias a un acumulado de 69 golpes (-3) tras el tercer día de recorrido en el que firmó una tarjeta de 204 golpes (-12).

Sin embargo, pese a su sólida actuación, el tricolor no pudo acortar distancia ante un inspirado Johnson, quien confirmó las razones que lo tienen como el número uno del mundo, y entregó un score de 65 (-7) que lo ubica como líder en solitario con un total de 200 contactos (-16).

Ancer está empatado en el segundo lugar junto al surcoreano Sunjae Im y el australiano Cameron Smith, quienes buscarán darle alcance hoy a “DJ” en un domingo que promete de alarido.

El campeón defensor Tiger Woods parece que cederá su corona al cerrar en el puesto número 20 con una tarjeta de 211 golpes (-5).

Impressive birdie at the 16th for @Abraham_Ancer. 🎯

He's T2 at -12.pic.twitter.com/0pU4KJXQpf

— PGA TOUR (@PGATOUR) November 14, 2020