Siete beneficios de la web 3.0 y algunas desventajas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Web 3.0 es una web extendida. Ahí, cualquier usuario podrá encontrar respuestas a sus preguntas de manera más rápida. También es llamada ‘Web Semántica’, ‘Web Espacial’ y hará posible la consolidación de tendencias como la del metaverso.

‘La tecnología blockchain será imprescindible para el nacimiento de esta nueva realidad de Internet, que se extenderá a todos los ámbitos de la vida, tanto personal como profesional’, afirma Enrico Campocciaro, Chief Operating Officer para Latinoamérica de la agencia Human Connections Media.

El nuevo Internet proporcionará una experiencia de navegación más personal

El especialista agrega que: ‘el nuevo Internet proporcionará una experiencia de navegación más personal y hecha a medida, un asistente de búsqueda más inteligente y humano, y otros beneficios descentralizados que se espera que ayudarán a establecer una web más equitativa. Esto se logrará empoderando a cada usuario individual para que se convierta en el soberano de sus datos. Y, generará una experiencia más rica gracias a la infinidad de innovaciones que se producirán una vez que se haya implementado’.

De esta manera, según información de Human Connections Media, cuando la Web 3.0 se adopte de manera masiva, el Internet estará exponencialmente más integrado en nuestra vida cotidiana y casi todas las máquinas.

Desde electrodomésticos hasta todos los tipos de transporte se convertirán en parte de la economía del IoT (Internet of Things) interactuando con sus servidores autónomos y aplicaciones descentralizadas (DApps), avanzando en nuevos ámbitos digitales como blockchain y activos digitales para potenciar una infinidad de nuevos ‘milagros’ tecnológicos para el siglo XXI.

De esta manera, deben tenerse en cuenta los beneficios, pero, también las posibles desventajas:

Beneficios de la web 3.0

Algunos beneficios de la web 3.0, según Human Connections Media:

Más fiable

Esta red dará a los creadores y usuarios más libertad en general. Garantizará que estos últimos siempre tengan control sobre sus datos online mediante la utilización de redes descentralizadas.

Más democrática

No necesita ser controlada por una sola entidad. Es posible que las empresas más grandes ya no tengan un control total sobre Internet. Como resultado, las aplicaciones descentralizadas o apps no se pueden censurar ni restringir de ninguna manera.

Más personalización

También se podrá personalizar la experiencia de navegación del internauta porque este tipo de web podrá entender sus preferencias. Esto también permitirá navegar de forma más productiva.

Más ventas

Los vendedores entenderán mejor las necesidades de compra de sus clientes y les mostrarán, con la ayuda de la inteligencia artificial, aquellos productos y servicios que les interesa comprar. Esto permitirá ver mejores anuncios y más relevantes y por lo tanto, tendrán más probabilidades de conversión.

Menos interrupciones

Dado que los datos se almacenarán en bases distribuidas por la descentralización, los usuarios no tendrán que preocuparse por interrupciones del servicio o por suspensiones de cuentas por motivos técnicos.

Más segura

La Web 3.0 utiliza tecnología blockchain, a diferencia de la Web 2.0. Es técnicamente más seguro almacenar datos de clientes en una

cadena de bloques, ya que está descentralizado y su uso por parte de las empresas es transparente, por lo que protege de los piratas informáticos.

—Más descentralizada

La tecnología blockchain, además, integra la descentralización. Esto permite a los usuarios, por un lado, proteger sus datos y, por otro, establecer una interacción directa sin intermediarios.

Desventajas

Algunas de sus desventajas son:

1. La web 3.0 será inaccesible para los gadgets menos avanzados.

2. Los sitios web 1.0 y 2.0 parecerán cada vez más antiguos y será demasiado sencillo obtener información de la vida pública y privada de los usuarios.

3. Necesidad de CPU’s más rápidas.

4. Los propietarios de los sitios web existentes se verán obligados a modernizarse, para evitar perder parte del mercado.

—Razones por las que las empresas deberían adoptar la web 3.0

Al usar tecnología blockchain, se simplifica la experiencia de usuario para acceder a su sitio web. De la misma manera que hoy se usa el perfil de Facebook para acceder a un sitio web, la tecnología blockchain utiliza el mismo concepto con la diferencia de que mientras Facebook es dueño de la información de cada usuario, con blockchain nadie es dueño de los datos del usuario, sus consumidores seguirán iniciando sesión de manera sencilla pero la empresa no tendrá la presión de proteger sus datos, pues ya son más seguros.

La lista de tecnologías que contribuyen a la Web 3.0 también ayudará a crear Consumer Journeys altamente eficientes. Por ejemplo, el aprendizaje automático (ML – Machine Learning por sus siglas en inglés-) y la inteligencia artificial (IA) pueden combinarse para automatizar las tareas empresariales más mundanas, liberando al empresario para que se centre en las tareas que requieren un toque humano. Esto no es ni más ni menos que la esencia del sentido de la transformación digital empresarial.

‘La Web 3.0 promete mejorar la privacidad del consumidor, lo que hará que los clientes potenciales se sientan más cómodos visitando su sitio web, y las tecnologías avanzadas como la IA, el aprendizaje automático (ML) y la Realidad Virtual (RV) se combinarán para crear una experiencia 3D que difumine las líneas entre el contenido digital y los artículos físicos, con lo que tanto las empresas como los consumidores saldrán ganando con un compromiso más mejorado y seguro’, afirma Hugo Gómez, CEO en México de Human Connections Media.