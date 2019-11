Siddhartha alista concierto en el Auditorio; presentará “Memoria-Futuro”

CIUDAD DE MÉXICO.-El músico tapatío Jorge Siddhartha, mejor conocido como simplente Siddhartha, está por lanzar este año su quinto álbum titulado “Memoria-Futuro”, previo a su presentación en el Auditorio Nacional.

El exbaterista de la banda Zoé nunca imagino presentarse en uno de los recintos más importantes del país como vocalista, por lo que manifestó: “para mí esta noticia fue como un regalo, por todo lo que hemos trabajado”.

Afirma que se siente muy contento por ser la primera vez que se presentará en el coloso de Reforma.”Nunca he sido de expectativas, me gustan mas las sorpresas”, dice. “Nunca me imagine presentarme en este recinto y tener básicamente un lleno que estamos a punto de tener, me gusta cuando las cosas suceden y que te van sorprendiendo día a día”.

En la colaboración que realizó con Zoé con el tema “La Ciudad”, el cantante explicó que coincidió con sus excompañeros en un festival donde se compartieron algunos demos, y al escuchar el tema comenzó su primer paso para su primera colaboración. “Lo disfruté muchísimo, volví a aprender de ellos y volvimos a sentir esa buena química musical que estaba en el pasado de un recuerdo”.

En su conferencia de prensa el cantante explicó que los capítulos de su nuevo proyecto visual, van desde el título del álbum. “Al inicio sólo era un proyecto musical, el productor propuso hacer videos de todos los temas que todavía no se visualizaban, como una serie y de ahí comenzó la idea de entrelazar los temas de los discos a paso del tiempo (…) fue lo que dio pie a hacer este proyecto”.

Siddhartha añadió que en su quinto álbum la analogía del disco está basada en el pasado que va contrayendo, momento a momento, lo que va a suceder después en el futuro “por lo que todo provoca un resultado”. En el disco, “el personaje esáa pasando por un momento difícil, pero al pasar el tiempo se da cuenta que lo que le sucedió realmente era lo mejor que le podría estar pasando, sólo que en ese instante no lo parecía así, la recompensa iba a venir en el futuro, y al final lo que hace es entender que todo tiene un propósito”.

En entrevista con EL UNIVERSAL el cantante compartió el inicio de su carrera musical y que lo llevó a este punto.

– Viniendo de la escena independiente ¿Qué tan difícil ha sido para ti y qué representa estar en el Auditorio Nacional?

– “Creo que es algo para sentir que todo este trabajo valió la pena o sea que todo el esfuerzo, todos los primeros pasos, todo lo qué en algún punto no se veía como un camino muy claro a los pasos a seguir, ahora siento que es como el resultado y la afirmación de que algo se hizo bien para llegar hasta aquí y que las decisiones no han sido tomadas en vano, finalmente todo cobra sentido”.

– ¿Sabías que querías ser cantante en tu tiempo de baterista?

– “No, nunca lo supe y de hecho nunca me imaginé haciéndolo, me gustaba, grababa mis maquetas pero nunca pensé que me iba a dedicar a esto lejanamente y mucho menos de esta manera, de hecho me ha costado mucho trabajo, por decirlo así, creerme mi rol, ahorita creo que estoy más asentado pero hace mucho tiempo me sentía más inseguro de estar haciendo esto porque al final no tenía una preparación específica en esto”.

– ¿En Memoria-Futuro tienes algún recuerdo de algo que te inspirara algún momento?

– “Sí, recuerdo con mucho cariño los viajes que hice para componer este álbum, recuerdo estar en un departamento que renté en Puerto Vallarta con una vista muy linda, me acuerdo de estar haciendo memoria esta canción, probablemente sea la que más trabajo me costó hacer, no llegaba al punto, es una canción que fue derivada de otras 10 canciones previas y estuve a nada de descartarla, y de pronto en un buen viaje esa canción se terminó de cocer y ahora encabeza este proyecto”.

– Muchos de tus fanáticos catalogan tu música como arte, ¿esperabas tener tanto impacto como repercutir en la vida de las personas?

– “No, esa es una de las cosas y de los regalos más grandes que tengo, creo que en ese sentido soy muy afortunado y por eso creo en los propósitos, mi música realmente no está pensada en nadie, más que para mí realmente porque es una manera en la que yo me desahogo, que la gente la termine escuchando, que le ayude a su trayecto, a sanar algo, a sentirse menos solo, todo eso es un gran regalo y es toda esa energía la qué siento que me alimenta de una manera positiva, me hace sentir más vivo.

– ¿Qué crees que va a venir después?

– “A nivel profesional creo que estoy otra vez empezando a sentir ese cosquilleo por hacer nueva música, empieza ya la inquietud porque al final toda la grabación de Memoria-Futuro me tomó dos años”.

“Ahorita creo que para el 2020 saldría a buscarme algunos espacios para volver a expresarme a través de la música, realmente ese es mi único plan fijo, supongo que eso después se va desembocar en un álbum y a la vez ese álbum tendrá su momento y vendrá lleno de nuevas anécdotas, tocar y llevar está gira Memoria-Futuro a un montón de lugares y ciudades, pero no tengo como un plan más allá de eso, creo que todo lo demás se va a ir dando, entonces realmente el próximo año sé que voy a viajar un montón, sé que voy a gozar al volver a hacer música, estoy muy a gusto en lo personal”.

El concierto Memoria-Futuro será presentado el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional en donde el cantautor se presentará con invitados sorpresa; durante el concierto se concentrará en las canciones de su nuevo álbum e interpretará los éxitos que han marcado su trayectoria. “Este trayecto para mí es algo joven, esto apenas comienza, por lo menos en mi interior”.