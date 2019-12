Sheryl Crow revela que no volverá a grabar álbumes

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantautora estadounidense Sheryl Crow reveló que tras haber lanzado Threads, no volverá a grabar un álbum, pues se dio cuenta que las personas ahora no escuchan materiales musicales de larga duración.

La intérprete de If It Makes You Happy se presentó al lado de la también cantautora, Stevie Nicks en un programa de entrevistas, donde habló de la forma en que ahora se consume la música y de cómo ha cambiado su perspectiva acerca de hacer álbumes, además de confesar que, en adelante, optará por lanzar sencillos de manera periódica.

“Crecí escuchando álbumes. De hecho, fue gracias a ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, así como los álbumes de James Taylor y Carole King, que quise dedicarme a la música”, aseguró ante Ellen Degeneres y su amiga, Stevie Nicks, durante el programa televisivo.

Por otro lado, lamentó que las personas ya no se tomen el tiempo de escuchar largas duraciones, “puedes gastar un montón de dinero y pasar gran parte de tu vida haciendo una historia completa, y luego la gente simplemente elige y crea listas de reproducción, lo cual no es algo malo. Pero ahora me encanta la idea de sacar música de inmediato si tengo algo que decir. ¿Y no tenemos todos algo que decir en este momento?”, destacó.

Nicks se unió a Crow en su declaración y comentó que “la razón para hacer un álbum es porque, A, eres financieramente estable y, B, porque solo quieres reunir a un grupo de personas que amas”, y agregó que mientras continúen en la música, se mantendrán vigentes.

En agosto, Sheryl Crow ya había comentado a NPR, que Threads sería el último álbum que lanzaría, aunque reafirmó que “amaba la tradición de grabar discos”.