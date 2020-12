Sharon Osbourne reveló que tiene coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La representante y esposa de Ozzy Osbourne, Sharon, reveló que dio positivo al coronavirus, por lo que estuvo internada durante un breve periodo en un hospital.

A través de una publicación de Twitter la famosa indicó que su estado de salud ha ido mejorando, y que su marido dio negativo a la prueba del virus.

“Quería compartirles que di positivo a Covid-19. Después de una breve hospitalización ahora me estoy recuperando en un lugar apartado de Ozzy (quien dio negativo a la prueba), mientras The Talk está en una pausa programada”, se lee en el texto.

“Todos, por favor, permanezcan sanos y salvos”.

The Talk, el programa de entrevistas en el que Sharon ha sido coanfitriona desde el 2010, le mandó buenas vibras a la celebridad al responder a su publicación.

“Le deseamos una pronta recuperación, señora O, la amamos”, escribió.

Recientemente Ozzy comentó que sería muy peligroso para él contagiarse de coronavirus en estos momentos debido a que empeoraría sus condiciones de salud preexistentes.

“Tengo enfisema, así que si contraigo este virus, estoy jodido”, dijo.

El enfisema es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que involucra daño pulmonar, lo que sería particularmente peligroso para el artista considerando que el coronavirus ataca el sistema respiratorio.

