SET amplía periodo de evaluación

NUEVO LAREDO, TAM.- Para dar oportunidad a los alumnos de educación básica que por falta de conectividad o cualquier otra situación no han podido enviar evidencias se amplió el periodo de evaluación informó Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

El sistema de la SET para calificar se abrirá nuevamente del 16 al 21 de abril para subir calificaciones y dar oportunidad a que los estudiantes ausentes de manera virtual se recuperen.

El jefe de educación estimó que según cifras que se obtuvieron de la primera evaluación, son poco más de 2 mil los alumnos de educación básica como son educación preescolar, preescolar, primaria y secundaria los que no fueron calificados debido a que no se contaba con evidencias para poder calificar los debido a que no se contaba con comunicación con los maestros, por ello se decidió ampliar el periodo de calificación

“La Secretaría de Educación Pública amplió los tiempos para que presenten las evaluaciones a plataforma y lo hacen por la razón de darla mayor oportunidad al maestro para que tenga mayor tiempo de evaluar y recibir los trabajos de manera presencial de parte de aquellas familias que no tienen los recursos tecnológicos para conectarse”, mencionó.

Consideró que es importante que los padres de familia busquen un acercamiento con los papás busquen a los maestros de sus hijos para ver cuál es el desempeño académico y en que se puede corregir.

“Les pedimos a los papás que chequen en las escuelas de sus hijos, que vean los horarios y se den el tiempo de corregir la situación, pero sobre todo hacer todos los esfuerzos para que el alumno no se quede fuera del ciclo escolar sin estudiar”, comentó.

Uvalle Galalrdo, señaló que ante esta supuesta inexistencia de los más de 2 mil alumnos, se deben de focalizar en caso de que sean detectados por sus maestros para rescatarlos y sigan estudiando.

“Considerando los más de 2 mil 400 grupos que se tienen en los distintos niveles, estamos hablando que por alguna razón no tenemos conectividad con ellos, ya sea en línea o trabajando con cuadernillos, considerando eso y la opinión de los maestros”, concluyó.