Serie “El señor de los anillos” se grabará en Nueva Zelanda

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie El señor de los anillos, que retomará el universo de J. R. R. Tolkien, se rodará en Nueva Zelanda, país que también fue elegido por Peter Jackson para sus dos trilogías cinematográficas (2001-2014).

“Estamos felices de poder confirmar oficialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar para la serie basada en historias de The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien”, declararon J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners del proyecto.