Sería Prepa #1 secundaria vespertina: CREDE

César Bolaños Hernández dijo que ya se presentó el proyecto

César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Luego de que la Secundaria Técnica #78 fue convertida en preparatoria de turno vespertino, las autoridades educativas han presentado un nuevo proyecto consistente en que la Preparatoria #1 funcione como Secundaria en las tardes.

César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, recalcó que estos cambios obedecen a la demanda escolar en cada sector. Y que en el caso de la Preparatoria #1 la matrícula es baja y la demanda de Secundarias está sobrepasada.

Respecto a la Secundaria Técnica #78, que fue reconvertida en Preparatoria por las tardes, mencionó que cuenta con 150 alumnos y se trabaja en una remodelación a cargo del ITIFE, que contempla la construcción de laboratorios, canchas y la modernización completa de las instalaciones.

“Ya está el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), remodelando esta escuela y viene una inversión de 21 millones de pesos. Lo mejor que ya está funcionando, es completamente gratuita y está identificada con la clave CIEB 924, es como un bachillerato de CBTIS”, señaló Bolaños Hernández.

“Se llama conversión, conversión de aquellas secundarias que son de turno matutino solamente que pasan a ser preparatorias de vespertino. En Tamaulipas es la única preparatoria de conversión y afortunadamente está aquí en Nuevo Laredo”, comentó el jefe del CREDE.

