¿Sergio Pérez al Mundial de Rally?

GUADALAJARA, MÉXICO.- El segundo lugar en Australia hizo que Sergio Pérez recibiera una «invitación» a correr en otra categoría.

Red Bull Motorsport publicó un video del piloto mexicano conduciendo un toro por un camino de tierra donde le preguntan a dónde van con tanta prisa y el equipo de M-Spot aprovechó el post para acercarle una invitación al tapatío.

«Hola, Sergio Pérez, ¿qué haces en tus vacaciones de verano?», citó el equipo británico.

«Hay un respetable rally durante tu primera semana libre en agosto y pareces bastante hábil en la grava».

La competencia a la que se refiere M-Spot, de Malcolm Wilson y que cuenta con el patrocinio de Red Bull, es el Rally de Francia, programado a correrse del 4 al 7 de agosto, fechas en las que no hay grandes premios en el calendario 2022 de la Fórmula Uno.

Resulta muy complicado que Checo Pérez termine aceptando la invitación, pero algunos pilotos de la máxima categoría que experimentaron en el WRC fueron Carlos Reutemann (1980), Robert Kubica (2011) y Valtteri Bottas (2021).

