Serena Williams cancela práctica previo a su retorno

EASTBOURNE, INGLATERRA — Serena Williams canceló a último momento el entrenamiento que había previsto para el lunes en el torneo de Eastbourne, donde la campeona de 23 citas de Grand Slam regresa a las competencias tras estar alejada un año.

Williams se entrenó en un club cercano durante el fin de semana y se esperaba que iba a tener una sesión en el Devonshire Park, el complejo del torneo, previo a su participación en dobles junto a Ons Jabeur. Debutarán el martes contra Sara Sorribes Tormo y Marie Bouzkova.

La estadounidense de 40 años no juega desde que se lesionó en la primera ronda de Wimbledon el año pasado. Recibió una invitación para el cuadro de individuales en All England Club.

Jabeur dijo que fue «increíble» que Williams le pidió ser su compañera de doble en la cita previa a Wimbledon.

«Puedo guardar bien un secreto — lo sabía desde antes del Abierto de Francia», dijo la tercera del ranking mundial y que llegó a Eastbourne tras coronarse campeona en Berlín el domingo.

«Muchas jugadoras celosas porque jugará con ella. Serena es Serena. Es una leyenda y siempre lo será», añadió la tunecina.

Jabeur dijo que desea aprender «aunque sea un 2%» de la experiencia.

«Ahora bromeó con otras jugadoras de dobles», indicó. «Ando diciendo: ‘Si tienes menos de 20 grand slams, ni se ocurra pedirme jugar dobles contigo'».

Jabeur declinó disputar el cuadro de sencillos en Eastbourne tras la consagración en Alemania, limitándose a la competencia de dobles. Pero de todas formas tendrá una semana agitada debido a la expectativa generada por el retorno de Williams.

«Estoy impaciente por verla jugar. Aún no me la he encontrado», dijo Jabeur sobre Williams. «Ojalá podamos reunirnos y hablar un poquito. Estoy muy entusiasmada. Quieron ganar este duelo de dobles y ¿por qué no el título de dobles?».

También el lunes, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza frenó una mala racha al vencer 6-1, 7-6 (7) a la polaca Magdalena Frech. Muguruza venía de caer eliminada a las primeras de cambio en el Abierto de Francia y en Berlín.

La colombiana Camila Osorio se despidió al perder 7-5, 7-6 (2) ante la ucraniana Lesia Tsurenko.

En el cuadro masculino, el australiano Alex de Miñaur emprendió la defensa de su título con una victoria 6-3, 6-3 frente al chileno Cristian Garín.