Sentencian a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

El ex policía fue condenado a 22 años y medio de prisión por el asesinato de Floyd, sobre quien se arrodilló por 9 minutos.

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex Policía blanco Derek Chauvin fue condenado este viernes a servir 22 años y medio de prisión por el asesinato del afroestadounidense George Floyd el 25 de mayo de 2020.

Desde antes de conocerse la condena, la defensa de Chauvin había anticipado que apelarían. Su abogado, Eric Nelson, había adelantado también su intención de pedir la anulación del veredicto, citando dudas sobre la imparcialidad de algunos miembros del jurado.

Antes de dictar la sentencia, el juez Peter Cahil escuchó testimonios de familiares de Floyd, de los fiscales y de la defensa y una corta declaración de Chauvin, quien no había hablado durante todo su juicio, durante una audiencia en un tribunal de Minneapolis.

“Debido a algunas razones legales, no puedo dar una declaración formal completa”, dijo Chauvin al juez. “Pero honestamente, quiero dar mis condolencias a la familia de Floyd. Habrá alguna otra información de interés en el futuro. Y Espero que las cosas les den un poco de paz”.

Los fiscales habían pedido una pena de 30 años de prisión contra el ex oficial de 45 años que, el 25 de mayo de 2020, asfixió en Minneapolis al afroestadounidense bajo su rodilla, lo que fue filmado en video, y desató una movilización antirracista inédita en todo Estados Unidos y también en otras partes del mundo.

La ley del estado de Minnesota establece una sentencia mínima de 12 años y medio de cárcel para Chauvin, encarcelado desde que fue declarado culpable de homicidio el 20 de abril. La pena máxima es de 40 años, pero bajo la ley de Minnesota, para alguien sin antecedentes criminales

Cahill había identificado circunstancias agravantes. El magistrado consideró que Chauvin había “abusado de su posición de confianza y autoridad”, que había tratado a Floyd con “especial crueldad” frente a menores y que “cometió el crimen como grupo con la participación activa de al menos otros tres” uniformados.

Por su parte, durante la audiencia la familia de Floyd pidió al juez la mayor sentencia posible e incluso se reprodujo un video de la hija de George, quien dijo que quería jugar con su padre.

“Quiero jugar con él, divertirnos, ir en un viaje de avión”, dijo Gianna Floyd, de siete años, en el video. “Solíamos cenar todas las noches antes de acostarnos”, añadió Gianna. “Mi papá siempre solía ayudarme a cepillarme los dientes”.

Hace exactamente 13 meses, Chauvin y tres colegas arrestaron a Floyd, de 46 años, bajo la sospecha de que había pasado un billete falso de 20 dólares en una tienda de Minneapolis. Fue esposado e inmovilizado contra el pavimento en medio de la calle.

Luego, Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante casi diez minutos, indiferente a las súplicas de la víctima y de los angustiados transeúntes, e incluso cuando el pulso del hombre de unos cuarenta años se desvanecía.

El caso no termina con Chauvin: sus tres ex colegas serán juzgados en marzo de 2022 por cargos de complicidad en homicidio por la justicia de Minnesota. En paralelo, los cuatro hombres también enfrentan cargos federales por violar los derechos constitucionales de Floyd. Aún no se ha fijado una fecha para ese juicio.