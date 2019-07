Sentencian a ´Chapo´ a cadena perpetua, habló durante 10 minutos ante el tribunal

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín ´El Chapo´ Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.

Joaquín ‘El chapo’ Guzmán habló durante 10 minutos ante el tribunal que se dio cita en la corte federal de Brooklyn para emitir su sentencia

En la sala 8-D de la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán recibió como sentencia por narcotráfico la cadena perpetua más 30 años de cárcel.

Por primera vez desde el inicio de su juicio, el exlíder del Cártel de Sinaloa habló ante un tribunal. Esto fue lo que dijo:

“No hubo justicia aquí. No quiso (el juez) traer de vuelta al jurado. Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra”, inició.

La queja del ‘Chapo‘ se relaciona a un presunto mal comportamiento de parte del jurado que lo declaró culpable, y ante el cual, la defensa insistió que se repitiera el juicio.

“¿Por qué fuimos a juicio?, ¿por qué no me sentenciaron el primer día? El jurado no fue necesario entonces”, criticó el narcotraficante.