Señalan Gobernadores tensión por tema de inseguridad en el país

Gobernadores consideraron que no es el momento de echar culpas por la inseguridad y señalaron que dedicarle una hora diaria al tema.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pactan Gobernadores reunión con Gabinete

Gobernadores consideraron que no es el momento de echar culpas por la inseguridad y señalaron que dedicarle una hora diaria al tema, como lo hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no siempre da resultados.

“Se abrió esa posibilidad de reunirnos en enero, ante las diferencias que se presentaron por algunos compañeros Gobernadores y ante la propuesta de que no era el momento de este debate, porque es un debate largo, es un debate amplio”, resumió el Mandatario de Hidalgo, Omar Fayad.

El priista no quiso pronunciarse sobre si fue adecuado que López Obrador exhibiera como falta de resultados que los Gobernadores no acudieran a las reuniones de seguridad.

No obstante, admitió el ambiente de tensión que eso generó entre algunos de sus homólogos, por lo que se acordó una reunión para el 13 de enero entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gabinete federal.

“Hubo posiciones encontradas. Hubo Gobernadores, el caso de Javier Corral que dijo: ‘yo le dedico muchas más horas a la seguridad que simplemente ir de ocho a nueve a presidir la reunión o de seis a siete a presidir la reunión’, y Silvano Aureoles también se manifestó en contra. El Gobernador de Veracruz dijo que a él sí le ha servido”, indicó.

Mientras que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, acusó a López Obrador de “politizar” el tema de seguridad.

Sostuvo que se deben diseñar estrategias de seguridad regionales y definir claramente las metas de los Gobiernos locales y la Federación, lo que supera asistir a reuniones matutinas.

“El hecho de asistir a una reunión no baja o sube el índice delictivo, cada Estado tiene una estrategia, el Presidente tiene que entender eso, hay una responsabilidad de la Federación en el tema de los delitos federales, que son los que han crecido, y eso lo dijimos en la reunión previa del Consejo de Seguridad (con Alfonso Durazo)”, explicó en entrevista.

“El tema de la seguridad no es un tema político, y creo que el Presidente lo politizó, porque nosotros no vamos a decirle las pifias que él comete porque nos vamos a pelear. Tenemos que trabajar todos juntos”.

El Mandatario destacó que Nuevo León bajó 11 lugares en la comisión de delitos.

“El Presidente pide no delegar (la seguridad), cierto, nadie está delegando. Yo todos los días le dedico parte de mi tiempo al tema de seguridad, si no, Nuevo León no fuera el primer lugar en atractividad (sic) de inversión. Nuevo León es el que más ha bajado el índice delictivo, es el que más le aporta a la Federación en términos económicos”, presumió.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, también se pronunció sobre el tema.

“Lo que creo es que hay un ambiente de tensión que en nada le sirve al País. Me parece que es totalmente inapropiado estar generando este ambiente cuando en realidad hay muchas cosas en las que tendríamos que estar trabajando para mejorar la seguridad”, dijo Alfaro al salir de Palacio Nacional.

Aclaró que él no está en la lista exhibida de los Gobernadores que menos han asistido a las reuniones, pero insistió en que esa no es la forma y reclamó además que el Gobierno federal reduzca el presupuesto a los estados.

“Yo creo que la comunicación fue equivocada (por parte del Presidente), me parece que no es la manera. Hay datos mucho más importantes que nos permiten tener mejoras y garantías de seguridad”, dijo el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

“Esperemos que no (sea repartir culpas), que no sea un pasar responsabilidades que corresponden a la Federación a los estados, eso es lo que no queremos”.

El panista dijo que el trabajo va mucho más allá que sólo ir a las reuniones y que la información que difundió el Gobierno federal no es por completo real de la situación en cada estado.

“¿Que si le ha servido a López Obrador madrugar todos los días para tratar directamente el tema de la inseguridad? No necesariamente”, respondió.

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no quiso responder sobre la reunión previa con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

“No sé si me parece adecuado (que los exhiban), pero todos tenemos una responsabilidad”, dijo.

“Yo creo que el tema de la inseguridad es mucho más importante que estar hablando quién va o quién no va a las reuniones”, atajó la Gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich.

Por otro lado, el Gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, defendió las reuniones de seguridad matutinas en los estados y llamó a sus homólogos a atenderlas puntualmente.

“Yo creo que claro que ayuda, en un Estado como Guerrero, independientemente de que mi opinión es que cada Estado tiene sus particularidades, no se puede ver a todos los estados de la misma manera, hay estados como Guerrero que requieren una atención permanente, y claro que ayuda, yo categóricamente afirmo que claro que ayuda”, afirmó tras participar en el Consejo de Seguridad.

El Mandatario dijo que las reuniones de seguridad permiten a los Ejecutivos estatales contar con información actualizada sobre los hechos de violencia y protestas políticas.