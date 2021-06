Selección Mexicana buscará corregir sus errores frente a Honduras, este sábado

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana se medirá este sábado a su similar de Honduras en el antepenúltimo encuentro de preparación de cara a la Copa Oro, previo a este partido el técnico del Tricolor, Gerardo ‘Tata’ Martino, resaltó la importancia de mantenerse en actividad.

Siempre es bueno jugar, Honduras será posiblemente nuestro rival en Copa Oro y en eliminatorias, ha hecho un gran juego contra Estados Unidos y otro contra Costa Rica, por lo que servirá para nuestro futuro”, indicó.

El ‘Tata’ reconoció las carencias en el juego del Tricolor, por ello pondrá especial atención a corregir los factores que le han costado derrotas.

La pelota parada, no hay otro argumento donde nosotros podamos justificar la derrota del otro día. Si no hubiéramos tenido esos errores seguramente habría sido nuestra mejor actuación”, aseguró.

Para el partido ante los catrachos, México no contará con varios futbolistas como; Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Héctor Herrera, Jonathan dos Santos, Rodolfo Pizarro, entre otros.

Era algo diagramado desde el principio, atendiendo también cómo fue la temporada de cada uno de ellos y el momento en que llegaron a la concentración, pero estamos con un grupo importante de futbolistas y con todas las ganas de hacer un excelente partido mañana ante Honduras”, finalizó