Secundaria 1: 91 años de servicio en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.– La Secundaria General número 1, es la primera secundaria de la ciudad. Y, actualmente, con más de mil alumnos retomó sus clases presenciales a plenitud.

Alumnos y docentes vienen muy entusiastas y con deseos de aprender, necesitan siempre al tutor o guía. Con mucho agrado a todos les ha gustado regresar, comentó Francisco Javier Lugo García, director de la Secundaria General número uno.

“Hay una buena afluencia de alumnos tanto en la mañana como en la tarde. A todas luces hubo problemas con el aprendizaje (durante la crisis sanitaria), no estamos preparados, ser autodidacta es muy difícil y además la tecnología no siempre está a la mano de todos para tomar clases. No estamos preparados y el hecho de que algunos organismos dieron o rifaron algunas tabletas, solo remedió el problema de tres o cuatro, no lo veo mal pero no fue suficiente”, añadió.

El internet fue uno de los problemas para los padres de familia, porque los datos se les acababan muy rápido. Se tuvo que hacer aquí en la escuela que los niños vinieran con sus padres y, afuera, estacionados, obtuvieron el internet, indicó.

Porque una compañía local nos puso internet gratis y eso sirvió para que desde la calle usaran el internet y tomaran tareas o las dejaran, eso les sirvió mucho, aseguró Lugo García.

“Fue muy valioso el apoyo de la compañía y también de los padres de familia, porque fue una de las formas de salvar el aprovechamiento. Sí, mil estudiantes en promedio. Esta escuela es de las que más alumnado tiene y, hay que decirlo, que en 80 por ciento de la totalidad de alumnos vienen de las colonias de la periferia. Es una bendición para ellos que todos los camiones urbanos pasan por aquí y los dejan muy cerca, por ello optan por esta escuela”, agregó el director.

Cerca de concluir el ciclo escolar, iniciarán las evaluaciones para que los niños de tercer año puedan obtener su certificado. La Secundaria 1 cumple 91 años de presencia en la ciudad, y hay que imaginarse cuántas generaciones de profesionistas, de todas las edades, pasaron por sus aulas.