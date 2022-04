Secuela de ‘Doctor Strange’ no llegará a Arabia Saudita

Guadalajara, Méx.-La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela del filme del doctor Stephen Strange, no llegará a las salas de cine de Arabia Saudita, debido a que hay un personaje gay.

De acuerdo con Variety, Disney no estuvo de acuerdo con los cambios peticionados por Arabia Saudita y otros países del mundo árabe, así que no se aprobó el lanzamiento de la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

El personaje en cuestión es América Chávez, que es interpretado por Xochitl Gómez. Según lo que se sabe del filme, la nueva superheroína es gay.

No es la primera vez que censuran un filme de Marvel en Arabia Saudita. The Eternals, que tenía participación de una pareja del mismo sexo, tampoco se estrenó en la nación del Medio Oriente.

La fecha de estreno de la cinta era el 5 de mayo. Donde sí se estrenará, hasta el momento, es en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, si no hay cambios de último momento.

La cinta es dirigida por Sam Raimi (de la primera trilogía de Spider-Man) y es protagonizada por Benedict Cumberbatch. También participan Patrick Stewart y Rachel McAdams.

La premisa sigue la trama del multiverso, que es hacia donde se dirige el universo cinematográfico de Marvel, y es una cinta muy esperada por lo que viene para este grupo de producciones.