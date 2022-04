Seattle será el rival de Pumas en Concachampions

NUEVA YORK.- Seattle Sounders será el rival de Pumas en la próxima Final de la Concachampions.

El conjunto de la Conferencia Oeste de la MLS, y que en este momento está fuera de zona de clasificación, fue mejor que el NYC FC, con el que empató 1-1 en el encuentro de Vuelta de la Semifinal, para terminar imponiéndose 4-2 en el global.

Seattle fue superior al conjunto neoyorkino a lo largo de los 90 minutos, controlando las acciones, manejando el balón a placer, sabiendo que la ventaja obtenida en la ida fue clave.

Dentro de las noticias que más alegraron al conjunto dirigido por Brian Schmetzer fue el regreso de Raúl Ruidíaz quien abrió el marcador al minuto 28.

Santiago Rodríguez empató al minuto 51 el duelo, pero de poco le valió porque los visitantes se fueron con todo a la ofensiva, demostrando que no se la van a poner fácil a los auriazules.

Desde ayer, Andrés Lillini, técnico de los Pumas, intuyó que Seattle sería su rival, y brevemente hizo una radiografía de esta escuadra.

«Sigo a los rivales porque miro mucho al equipo de la MLS, Seattle tiene desdoble muy rápido, jugadores dotados, los enfrentamos en la Leagues Cup», detalló.

La Final de ida se jugará el 26 de abril en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta en el Lumen Field el 3 de mayo.

With a great finish, @RaulRuidiazM scored the first goal of the night for @SoundersFC! 👌🟢#SCCL22 pic.twitter.com/JX5ybiuhk3

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2022