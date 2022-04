Se suman mujeres comunicadoras al Avasaton

Nuevo Laredo, Tam. – Bajo el lema ‘Por un Camino Lleno de Sonrisas’ , la empresa arrendadora de autos Avasa – Hertz y la asociación Dr. Sonrisas, llevan a cabo a nivel nacional, el Avasaton, una colecta de juguetes, mismos que serán entregados, en el marco del Mes del Niño, a pequeños en situaciones vulnerables.

En este sentido, la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación, (AMMC), de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se sumó al llamado y acudió a la oficina de la empresa en esta ciudad, entregando su donación correspondiente.

“Nosotras las mujeres en los medios de comunicación, tratamos siempre de participar con nuestro granito en las causas nobles y de muy buen ánimo, aceptamos la invitación del gerente de ciudad Nuevo Laredo, para donar unos cuantos juguetes que darán alegría a algunos niños’, explicó Ericka Makryna Morales Medina, presidenta de la asociación.

El Avasaton, está dirigido a dar felicidad a niños y niñas que padecen enfermedades crónicas y terminales.

De manera adicional, los clientes de Avasa – Hertz, que participen donando un juguete, reciben un descuento especial en su próxima renta de auto.

De acuerdo a la explicación de los promocionales de la empresa, los juguetes, se reciben en cualquier oficina de Hertz – Avasa en México y deben ser nuevos no bélicos, no peluches y que no requieran batería.

‘Ojalá que más personas, empresas y agrupaciones, se sumen a la iniciativa de regalar un juguete para los pequeños que lo requieran’, concluyó la comunicadora.