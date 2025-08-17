Se suman ciudadanos y organismos a ‘Escuelatón 2025’ para apoyar con útiles escolares a niñas y niños de Nuevo Laredo

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF reiteraron su compromiso de unir esfuerzos con la comunidad para que ningún estudiante se quede sin las herramientas necesarias para continuar su educación

El evento se desarrolló en la explanada del Zoológico de Nuevo Laredo, donde uno a uno fueron llegando los vehículos cargados con donativos. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- Con gran éxito se llevó a cabo el “Escuelatón 2025”, una jornada solidaria que reunió a cientos de ciudadanos, empresas, asociaciones civiles, organismos empresariales y colegios de profesionales, quienes atendieron la convocatoria del Gobierno Municipal y el Sistema DIF para donar útiles escolares a favor de niñas y niños de sectores vulnerables.

El evento se desarrolló en la explanada del Zoológico de Nuevo Laredo, donde uno a uno fueron llegando los vehículos cargados con donativos que incluyeron cuadernos, colores, lápices, plumas, pegamento, tijeras, juegos de geometría y otros artículos escolares que serán de gran ayuda para cientos de pequeños en este regreso a clases.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, destacó que este evento reafirma el espíritu solidario de la sociedad neolaredense y la visión de un gobierno cercano a la gente.

“El Escuelatón refleja el compromiso de la administración que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas de trabajar hombro a hombro con la sociedad y la iniciativa privada por el bienestar de las familias”, subrayó.

Este esfuerzo se suma a otras acciones en materia educativa, como las becas de educación primaria, especial y universitaria, además de múltiples apoyos como el transporte escolar y la inversión en infraestructura educativa, que consolidan a Nuevo Laredo como una ciudad que apuesta al futuro a través de la educación.