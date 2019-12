Se suicida Ari Behn; con su muerte resurge su acusación contra Kevin Spacey

E.U.-El escritor Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, se ha suicidado a los 47 años, según ha informado la familia. Noruega está conmocionada con el fallecimiento.

“Con gran dolor en el corazón, los familiares más cercanos de Ari Behn informamos hoy de que se ha quitado la vida. Pedimos respeto a nuestra vida privada de ahora en adelante”, reza el comunicado que han envíado a través de su representante Geir H*konsund.

La obra de Ari Behn

Ari Behn se licenció en historia y religión en la Universidad de Oslo. En 1999, publicó “Trist som faen” (Triste como el destino), una colección de cuentos con la que alcanzó reconocimiento en la literatura de su país. Después publicó las novelas “Bakgård” (Patio trasero) en 2003, “Entusiasme og raseri” (Entusiasmo y rabia) en 2006 y “Talent for lykke” (Talento para la fortuna) en 2011.

Su matrimonio con Marta Luisa Noruega fue algo escandaloso para la Casa Real. En su libro “Inferno” (Infierno), de 2018 abordó su divorcio con Marta Luisa, y en el reconocía que pasó una importante depresión la cual incluso comparó con un gran duelo: “Es un gran cambio en mi vida. Se puede comparar con una muerte”.

Behn también incursionó en la pintura. Sus cuadros también representaban un caos permanente dentro de un gran colorido donde el negro estaba también presente. Y representaban escenas cuanto menos curiosas como el cuadro “100 golpes antes de irme” -sin tanto negro- en el que representa a una princesa con un brazo roto y ese mensaje cuanto menos enigmático.

Ari Behn denunció tocamientos por Kevin Spacey

Ari Behn, reconocido por su sentido del humor y su cultura, no ha pasado desapercibido durtante todos estos años. La polémica siempre iba con él. En 2017, con todo el escándalo de Kevin Spacey de abusos, el escritor relataba durante una entrevista con P4 Radio Chanel que en 2007 vivía un momento incómodo con Spacey.

Todo sucedió durante una cena por el Premio Nobel de la Paz en 2007, y ambos se encontraban en el concierto en el Oslo Spektrum: “Tras el espectáculo estábamos conversando. Él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: ‘Oye, salgamos a fumar un cigarrillo’, y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa”, explicaba en la entrevista al periodista Michael Andreassen.

Tal y como relataba, salía del paso tras aquella provocación, diciéndole divertido a Spacey: “Quizá más tarde”. El por aquel entonces marido de Marta Luisa confesaba que le parecía un tipo brillante y que fue una noche genial, quedándose todo aquello en una anécdota.