Se salva Mazatlán de multa y sueña con Repechaje

CD. DE MÉXICO.- El Mazatlán no pagará multa al término de la temporada 2021-22 luego de vencer 2-1 al Puebla, y se puso en puestos de Repechaje a la espera de resultados en la última jornada del Clausura 2022.

El club sinaloense fue superior a La Franja, que con la derrota puso en peligro su boleto directo a la Liguilla, pues se quedó con 26 unidades en el tercer puesto, y podría ser rebasado por el Atlas, que tiene los mismos 26 puntos, y por el que resulte ganador del choque entre América y Cruz Azul, quienes suman 25 y 24, unidades, respectivamente.

El Mazatlán se adelantó con un cabezazo de Oswaldo Alanís, al 47′, quien remató en un tiro de esquina.

Cuatro minutos después, Fernando Aristeguieta metió la mano en el área, por lo que el silbante Jorge Pérez Durán tuvo que revisar la jugada en el VAR, dando penalti que Marcó Fabián cobró bien al 55′.

El club poblano descontó al 93′ de penalti anotado por Pablo Parra , tras una falta en el área de Jesús Zavala.

La Franja apenas tuvo llegadas pues no se conectó para ser peligroso frente a un club sinaloense que tuvo incluso opciones para hacer uno más.

Con la victoria, el Mazatlán no sólo aspira a Repechaje, pues se ubicó 11 con 21 unidades, por delante del León que tiene 20 puntos y de Pumas, que suma 19 unidades, sino que también se salvó de pagar la multa de 33 millones de pesos, dejando todo entre el Querétaro y el Toluca para no terminar antepenúltimo de la Tabla de Cociente.