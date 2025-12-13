Se retira el almirante que supervisa las operaciones militares de EU en América Latina

Mientras aumenta el escrutinio sobre los ataques mortales de la administración Trump a presuntos barcos de drogas en la región

El almirante de la Marina Alvin Holsey saluda al abandonar el escenario al final de una ceremonia de entrega de mando y retiro, en el Comando Sur de EEUU, el 12 de diciembre de 2025, en Doral, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

DORAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un almirante de la Marina de Estados Unidos que supervisa las operaciones militares en América Latina entregó las responsabilidades de mando el viernes, mientras aumenta el escrutinio sobre los ataques mortales de la administración Trump a presuntos barcos de drogas en la región.

El almirante Alvin Holsey se retira un año después de estar en un puesto que típicamente dura de tres a cuatro años y transfirió las funciones de liderazgo a su principal adjunto militar, el teniente general de la Fuerza Aérea Evan Pettus, durante una ceremonia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos cerca de Miami.

En sus comentarios de despedida, Holsey no mencionó las operaciones militares ni las razones de su retiro anticipado. Sin embargo, instó a su sucesor a mantener las asociaciones de larga data en la región apoyando firmemente los valores compartidos de la democracia y el apoyo al Estado de derecho.

“Para ser un socio de confianza, debemos ser creíbles, estar presentes y comprometidos”, afirmó Holsey.

El sorpresivo retiro de Holsey fue anunciado por el Pentágono en octubre, más de un mes después de iniciaran los ataques de la administración Trump a presuntos barcos de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental que han matado al menos a 87 personas. Con la campaña enfrentando un creciente escrutinio por parte del Congreso, Holsey informó ante legisladores clave a principios de esta semana.

Aún no se ha nombrado un reemplazo a largo plazo para Holsey.

La ceremonia del viernes fue más sobria que otras jubilaciones, realizada al aire libre ante una pequeña multitud compuesta principalmente por personal del Comando Sur y sin el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya que el presidente Donald Trump aún no ha nominado al reemplazo de Holsey.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, no mencionó las operaciones militares en América Latina mientras agradecía a Holsey por sus 37 años de servicio. Caine se refirió a Holsey como un líder “estoico” y un “profesional silencioso” que siempre lidera con el corazón y la cabeza.

“Nunca se ha tratado de ti, se ha tratado de la gente, se ha tratado de los demás”, expresó Caine. “Nunca has dicho ‘yo’ en todas las conversaciones que hemos tenido. Siempre has dicho ‘nosotros’. … El impacto que has tenido durará mucho tiempo”.

Holsey se retira mientras el Congreso examina los ataques a los barcos, incluido uno que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de un ataque inicial. El secretario de Estado, Marco Rubio, Hegseth y otros altos funcionarios han dado informes clasificados en el Capitolio esta semana.

Holsey también habló esta semana con legisladores clave que supervisan al ejército mediante una videollamada clasificada. El senador Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo posteriormente que Holsey respondió a las preguntas de los senadores, pero que “todavía hay muchas cuestiones por responder”. Reed agregó más tarde que Holsey no dio una razón para su retiro, aparte de decir que fue una decisión personal.

Aumenta el escrutinio sobre los ataques a barcos

Expertos en las reglas de la guerra, grupos de derechos humanos e incluso algunos aliados de Trump en el Congreso han cuestionado la legalidad de los ataques a aquellos acusados de transportar drogas. Durante décadas, fueron arrestados en el mar por la Guardia Costera y llevados a Estados Unidos para su enjuiciamiento penal.

Los 22 ataques conocidos contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas están siendo apoyados por una gigantesca flotilla de buques de guerra estadounidenses, helicópteros de ataque, miles de tropas e incluso el portaaviones más avanzado del país.

La administración republicana de Trump ha defendido sus tácticas agresivas, designando a varios cárteles de drogas en América Latina como organizaciones terroristas extranjeras y declarando que Estados Unidos está en conflicto armado con esas organizaciones criminales, basándose en un argumento legal que ganó fuerza después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La campaña ha aumentado la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. En una escalada aguda el miércoles, las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero sancionado que la administración Trump acusa de contrabandear crudo ilícito. La venta de ese petróleo en los mercados energéticos globales es crítica para el control de poder de Maduro.

Maduro insiste en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

La partida de Holsey es la más reciente de una larga lista de retiros y despidos repentinos que han afectado a los rangos más altos del ejército desde que Hegseth asumió el control del Pentágono.

Nativo de la rural Fort Valley, Georgia, cuyo padre y varios tíos sirvieron en Vietnam, Holsey entregó su mando a Pettus al son de una emotiva interpretación de “Midnight Train to Georgia”.

Pettus, un piloto de aviones de combate con experiencia en combate en Afganistán e Irak, era el principal adjunto de Holsey desde finales de 2024. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo permanecerá el nativo de Arkansas en el puesto. Quien sea nominado por Trump debe ser confirmado por el Senado.