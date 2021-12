Se pone Camila nostálgico con ‘Navidad Sin Ti’

CIUDAD DE MÉXICO.- En tan sólo 12 días, el grupo Camila logró lo que no hubiera imaginado: organizar el lanzamiento de una nueva canción justo a unas semanas de finalizar el año en curso.

«Navidad Sin Ti» es el título del sencillo que estará disponible este miércoles a partir de las 19:00 horas en plataformas digitales; el tema surgió durante el proceso de elaboración de su nuevo álbum, mismo que se estrenará en 2022.

«Pensamos justo en la gente que pasaría una Navidad diferente. Se comentó que sería doloroso pasar una ‘Navidad Sin Ti’; decidimos seguir ese camino, y 45 minutos después ya teníamos la canción y es el doceavo día que ya tenemos video.

«Estamos promocionándola y (está) a punto de estrenarse», afirmó el vocalista Mario Domm en conferencia de prensa.

Tras dos años de confinamiento, Domm considera su momento actual como una segunda oportunidad de vida, ya que, en medio de una pandemia, sigue sano y con muchas metas aún por alcanzar.

«Considero que siempre hay que sacar algo positivo de lo negativo. Los que estamos aquí somos sobrevivientes; me siento con una segunda oportunidad para vivir, compartir con mis seres queridos, para amar a mis hijos más de lo que ya lo hacía, pasar el mayor tiempo que pueda con ellos.

«En la música, mi reflexión es que, si tienes la oportunidad de decir algo, salgas y lo hagas; que compartas tu talento y que, si eres bueno en algo, dedícale horas para que te vuelvas exitoso. Yo he recordado ese fuego, que quizá había perdido y que tuve ardiente durante años, (y que) hoy como lava se volvió a prender», aseguró el compositor.

Uno de los éxitos de los que Domm más se siente orgulloso es el que logró con la estrella Christina Aguilera quien, luego de más de dos décadas, regresó a cantar en español, y lo hizo un tema que él compuso: «Somos Nada».

«Fue una oportunidad que me dieron hace casi un año. Me dijeron: ‘Para todo lo que tengas que hacer, hay una oportunidad para que trabajes con Christina Aguilera y te grabe en español’. Cuando comencé a escribir, Christina cantó la de ‘Pero me Acuerdo de Ti’; yo aún no componía una canción y pensé que lo más increíble que me pudiera pasar en la vida es que esta señora algún día me grabara alguna canción.

«Estoy bien contento, realmente muy feliz. Luego de ver que alguien como ella me puede grabar una canción, ahora sí estoy hambriento y quiero que me graben muchos más. Me faltaba dar este pequeño paso; me siento creativo y motivado. Ahora con el inglés, que ya lo entiendo y hablo mejor, ya me puedo empezar a poner bilingüe», sostuvo.

Camila, integrado por Domm y Pablo Hurtado, alternará en dos giras: una en solitario, con el Luz Tour y, en paralelo, continuará con el 4 Latidos Tour.