Se perderá dinero y tiempo por enviar unidades vacías a Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- Prevén pérdidas de dinero y tiempo por el envío de unidades vacías hacia la aduana de Colombia, una disposición acordada entre la aduana de Nuevo Laredo y la aduana de Laredo, Texas para aligerar las filas de exportación en el Puente Internacional 3.

Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINLAC) considera inaceptable la disposición y ayer expuso su desacuerdo ante el Administrador de la aduana, Ricardo Díaz de la Serna García, durante la reunión virtual del Comité de Facilitación Aduanera, a la que asistieron representantes de todos los sectores usuarios y también funcionarios de la aduana de Laredo, Texas.

“No es costeable, además Eduardo Lozano de CANACAR dijo lo mismo, que no están de acuerdo en irse a otro estado. Se tiene que resolver en Nuevo Laredo. La respuesta de las autoridades de la aduanas es que la medida es por la saturación de vehículos y es un plan temporal”, argumentó Rodríguez Garza.

Por las implicaciones económicas que significará enviar los vacíos hasta Colombia para quitarle carga al Puente Internacional 3 y así reducir tiempos de cruce, Rodríguez Garza dijo que insistirán con el tema hasta lograr que se anule la medida.

“Nuestros argumentos es que esa medida representa tiempo y costo para el transportista y exportador, porque se elevarán los costos por consumo de combustibles. Están conscientes del problema de los vacíos, argumentando que la aduana americana está saturada al 95 %, por lo que están aplicando este plan ver si resulta positivo para solucionar el problema ya que los vacíos obstaculizan la carga de exportación”, agregó.

El envío de camiones vacíos es una decisión que acordaron los funcionarios de la aduana de Laredo, Texas y el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo.

“Efectivamente, entre ambas aduanas decidieron aplicar temporalmente el cruce por Colombia para ver si es funcional. Y será temporal”, confirmó.

En cuanto a la temporalidad no se precisó cuántas semanas o meses, un dato que no comentaron en la reunión virtual el Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo ni tampoco el funcionario de la aduana de Laredo, Texas.

“Ellos no definieron tiempo, queda a discreción de ellos”, puntualizó.