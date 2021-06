Se mete Italia a Octavos de Final de la Euro 2020

ROMA.- De la mano de Manuel Locatelli, Italia venció 3-0 a Suiza y se metió a Octavos de Final de la Eurocopa 2020.

El futbolista del Sassuolo, que no encontró su lugar en el Milan, fue la figura este día en el Estadio Olímpico de Roma, al aparecer al 26′ y al 52′, para darle a la Azzurra su segunda victoria al hilo.

Ciro Immobile cerró la cuenta al 88′.

Locatelli enseñó el camino con un tremendo trazo de volea en media cancha hacia su compañero Domenico Berardi, quien se descolgó por derecha antes de centrar raso, para que Manuel sólo empujara al arco.

Para el complemento, el futbolista de 23 años haría el segundo con un disparo desde los linderos de área, con el que anidó el balón en el ángulo, ante un Yann Sommer que fue mero testigo.

La Azzurra ya había avisado desde el 18′, cuando Giorgio Chiellini remató en el área, un balón suelto, luego que intentó cabecear en un tiro de esquina.

Pero el silbante ruso Sergei Karasev anuló la anotación luego que se revisó la jugada con el VAR y se detectó mano de Chiellini.

Tras abrir Italia el marcador, Lorenzo Insigne probó con disparo colocado que un zaguero suizo sacó con la cabeza casi en la línea de gol, al 33′, sólo 4 minutos antes de que Leonardo Spinazzola rematara por un lado, tras una descolgada.

Para el segundo tiempo, los suizos intentaron hacerse del balón pero no pudieron y apenas inquietaron al arco, si acaso con un doble remate de Steven Zuber que Gianluigi Donnaruma rechazó correctamente, al 64′.

Hasta que apareció de nuevo Locatelli antes de que Immobile cerrara la cuenta con un disparo desde los linderos del área, al que Sommer no le metió bien las manos y terminó por colarse a su arco.

La Azzurra sumó 6 puntos y se mantuvo líder del sector A, 2 unidades por delante de Gales, y 5 encima de Suiza, a falta de un cotejo de Fase de Grupos. Turquía es última sin puntos.

Locatelli puso a Italia en Octavos y demostró por qué ya buscan ficharlo tanto el Real Madrid como el Manchester City.

🇮🇹 Italy become the first team to reach the Round of 16. Bravo, @azzurri 👏👏👏#EURO2020 | #ITA

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021