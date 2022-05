Se le baja la presión a Silvia Pinal y no sale al escenario

'Ha sido una semana de emociones y debido a eso nuestra protagonista ha presentado un bajón de presión y junto con los doctores decidimos no arriesgar a Silvia', declaró un miembro del elenco

Pese a la positiva de todos los artistas que apoyaban la obra y la participación de Pinal, no pudo salir al escenario en su segunda fecha. [Agencias]

Pese a la positiva de todos los artistas que apoyaban la obra y la participación de Pinal, no pudo salir al escenario en su segunda fecha. [Agencias]

Ciudad de México.- En la segunda fecha programada de la obra de teatro infantil «Caperucita que onda con tu abuelita» la actriz de 90 años Silvia Pinal, no pudo salir al escenario como sí lo hiciera en la primera fecha de la presentación pese al apoyo de los artistas que asistieron a presentar la función, quienes defendieron la decisión de «La diva» de subir al escenario a los 90 años de edad.

Cerca de hora y media de espera en la que estaba programada originalmente la presentación de esta segunda fecha un miembro del elenco salió a dar el anuncio de la ausencia de Silvia Pinal en el escenario.

«Ha sido una semana de emociones y debido a eso nuestra protagonista ha presentado un bajón de presión y junto con los doctores decidimos no arriesgar a Silvia», declaró un miembro del elenco.

En su lugar la actriz Norma Lazareno tomó las riendas del papel de la abuela de Caperucita y solventó el papel que inicialmente le correspondía a Pinal.

El murmullo no se hizo esperar en las butacas del recinto, pues durante todos los meses previos al estreno, fue cuestionada la participación de Silvia debido a su avanzada edad y su estado de salud después de haber enfrentado el Covid-19.

Uno de sus defensores fue Marcos Valdés, hijo del «Loco» Valdés quien aseguró Silvia lo hace para estar con su público y es quien tiene la mejor decisión.

«Ella puede aparecer como le dé la gana, ella puede tomar sus propias decisiones y debemos disfrutar de verla todavía en los escenarios» aseguró Valdés.

Otro que defendió a la actriz y que incluso se mostró sorprendido por la pregunta de si Silvia debería seguir en los escenarios fue Erick del Castillo.

«Me sorprende que me hagan esa pregunta, Silvia está feliz de seguir en los escenarios, yo he estado en contacto con el productor y él me lo ha asegurado», compartió Erick.

Pese a la positiva de todos los artistas que apoyaban la obra y la participación de Pinal, no pudo salir al escenario en su segunda fecha.