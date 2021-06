Se lanza Nodal: busca ser papá pronto

MONTERREY.- Bien enamorado de su prometida Belinda, con quien llegó acompañado a Monterrey, Christian Nodal aseguró que será papá cuando tenga 24 años.

El intérprete del éxito “Botella tras Botella” sonrió cuando le cuestionaron si esperaban ya bebé luego de que el rumor surgiera en días pasados.

“Voy a ser papá muy pronto, pero de un nuevo disco que va a salir”, expresó Nodal entre risas.

“No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado”.

La estrella juvenil del regional mexicano, de 22 años, visitó Monterrey acompañado de su prometida para ofrecer esta noche el primero de los cinco conciertos que dará en Palco Tecate del Parque Fundidora, los cuales ya registran sold out.

“Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Tal cual nos acabamos de comprometer, sigue la boda y ya después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito, sigue el bebé. Paso a pasito”, comentó.

Pero, ¿ya se ve como papá?, se le cuestionó.

“Claro, yo a los 24 ya quiero ser papá”.

La sorpresa la dio cuando dijo que esperaba crear con Beli una familia numerosa.

“Quisiera tener unos cinco hijos”, expresó con franqueza.

Nodal, quien ya le dice “mi mujer” a Belinda, no tuvo reparo en opinar sobre el tatuaje que se borró Lupillo Rivera de la famosa cantante, con quien se le vinculó sentimentalmente en el pasado.

“No sé, cada quien se hace lo que quiera con su puerco o con su cuerpo, perdón”, expresó sonriente.

“A mí me hacen muy feliz los tatuajes. Lo importante es que el señor esté feliz”.

Respeto al costoso anillo de compromiso que le entregó a Beli, creado por Angel City Jewelers, y que vale 3 millones de dólares, explicó que no le gustó que se diera a conocer el valor de la joya con la que sellaron su compromiso en España.

“En Estados Unidos algo muy normal que hacen los joyeros es que publican el precio de las alhajas porque allá no es como un peligro, no es algo que cause tanta polémica”, dijo.

“Cuando etiqueté a Angel Jewelers, porque para mí es un honor trabajar con él, entonces él lo hizo en buen rollo, no fue algo malo, pero sí fue algo con lo que me molesté un poquito porque lo importante no era el costo del anillo, lo importante es que yo la amo”.

El afamado cantautor señaló que trabaja para darse gustos, y si su deseo es comprar una joya costosa para la futura madre de sus hijos tiene la libertad de hacerlo.

“Para mí es mi reina y lo que yo le dé, nadie tiene derecho a opinar, todo mundo trabajamos para hacer lo que nos haga felices”, señaló.